Мать разрешила 15-летней американке торговать марихуаной в спальне

В американском штате Калифорния 15-летнюю девочку поместили под опеку после того, как стражи порядка обнаружили у нее в спальне точку по продаже конопли. Офис шерифа округа Мерсед рассказал об этом на своей странице в Facebook. На инцидент обратило внимание издание New York Post.

Как сообщается, 17 августа стражи порядка проводили обыск блока в неинкорпорированной территории Дели. Во время него в одном из домов они наткнулись на заряженный автомат Калашникова и 80 фунтов (более 36 килограммов) расфасованного на продажу каннабиса в шкафу хозяйской спальни. Кроме того, были уничтожены 12 кустов марихуаны на заднем дворе, которые выращивали в самодельной теплице.

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В результате были арестованы 44-летние Хосе Рейес Мартинес и Норма Ангелика Альварес. Также полицейские выяснили, что женщина давала марихуану своей 15-летней дочери как для употребления, так и для продажи в ее собственной комнате. В спальне девочки, помимо листьев, нашли также конопляные конфеты и другие вещи, связанные с продажей наркотика.

Всего в доме было двое несовершеннолетних. Их обоих передали в службы опеки.

В июне сообщалось, что медсестрам школ в американском штате Колорадо разрешили выдавать ученикам медицинскую марихуану при наличии письменного разрешения от родителей.

В США каннабис «в рекреационных целях» (для расслабления) разрешено использовать в девяти штатах — Аляске, Вашингтоне, Вермонте, Колорадо, Массачусетсе, Мэне, Неваде, Орегоне, Калифорнии и в американской столице. Калифорния стала новым раем для любителей «травы» в январе.

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