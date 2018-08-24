В сеть слили терабайты тайных детских фото

Компания Spyfone, которая создает программное обеспечение для слежки за людьми, потеряла терабайты данных о своих жертвах. Об этом сообщает The Motherboard.

Приложениями компании в основном пользуются родители и работодатели, которые хотят отследить действия детей и подчиненных соответственно в интернете. Программа позволяет втайне от жертвы делать скриншоты экрана и снимки с камеры смартфона. Однако разработчики ПО не зашифровали содержимое своих серверов на Amazon, благодаря чему хакерам удалось получить к ним доступ.

Исследователи безопасности заявили, что они смогли добыть тысячи селфи пользователей, текстовые сообщения, аудиозаписи, контакты, геоданные и хэшированные логины и пароли.

По словам экспертов, обнародованные данные содержат несколько терабайт незашифрованных фотографий с камеры смартфона. Всего в папке находятся данные как минимум 2208 текущих клиентов компании.

Представитель Spyfone Стив Макбрум (Steve McBroom) заявил, что компания уже занялась расследованием утечки. Он также выразил облегчение по поводу того, что слитые данные обнаружили эксперты безопасности, а не злоумышленники.

В мае сообщалось, что исследователи обнаружили критическую уязвимость в безопасности другого шпионского ПО TeenSafe, данные о клиентах и жертвах которого также находились в открытом доступе.

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