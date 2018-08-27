Пилот посадил самолет со сломанными крыльями

Пилот авиакомпании Jet2 посадил самолет в аэропорту Манчестера на полной скорости со сломанными крыльями. Об этом сообщает Daily Mail.

Авиалайнер следовал с греческого острова Крит и по плану должен был приземлиться в английском городе Лидс. Однако, покружив час над аэропортом, пилот объявил, что закрылки лайнера, отвечающие за сбрасывание скорости, неисправны, и ему придется совершить аварийную посадку в другом аэропорту.

«Мы приняли решение направить самолет в аэропорт Манчестера, так как посадочная полоса в нем длиннее, и это способствовало более плавной посадке», — прокомментировал ситуацию представитель Jet2.

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Одна пассажирка назвала командира воздушного судна героем за то, что он спас жизни путешественников. «Это был очень хороший пилот, после посадки он вышел, чтобы поговорить с каждым из нас», — поделилась 42-летняя Дженнифер Гилрой, летевшая с 13-летней дочерью.

Авиалайнер успешно приземлился, но многие пассажиры потеряли сознание из-за страха. «У меня складывалось ощущение, что самолет не остановится никогда. Он продолжал ехать и ехать», — объяснила Гилрой.

Ранее в мае командир воздушного судна китайской авиакомпании Sichuan Airlines успешно совершил аварийную посадку в Китае после того, как ветровое стекло кабины разбилось и выпало во время полета. Пилот Лю Чунцзянь сообщил, что, пока он пытался посадить авиалайнер, второго пилота засосало в образовавшуюся дыру, и часть его тела болталась в воздухе. По словам командира, его напарник получил небольшую травму в области талии и царапины на лице.

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