Грузинка запела и родила

В Грузии роженица исполнила песню «O sole mio» вместе с мужем и прославилась в социальных сетях. Об этом сообщило информационное агентство «Sputnik Грузия».

Ролик появился на странице Родильного дома № 2 города Кутаиси в Facebook. На видео, названном «14 августа, рождение Луки Чарджазии», мужчина исполняет неаполитанскую песню, обмахивая жену листом бумаги. Та поначалу нерешительно подпевает ему, но к концу ролика начинает петь во все горло.

В группе роддома сообщается, что роженицей была оперная певица Натия Мелкадзе из Грузинского театра оперы и балета имени Палиашвили. Мальчик родился здоровым.

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