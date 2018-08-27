В Пакистане обнаружили самого пучеглазого мальчика

Пакистанец Ахмед Хан (Ahmed Khan) прославился умением сильно выпучивать глаза и собирается побить рекорд Гиннесса. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Юноша из города Лахор признался, что обнаружил свой талант при просмотре мультфильма «Том и Джерри». В одном из эпизодов глаза Тома выскочили из орбит после удара по спине. 16-летний Хан попробовал повторить трюк: он надавил на веки, и его глазные яблоки выскочили. «Сначала я подумал, что поранил глаз, но потом понял, что не нанес ему никакого вреда», — объяснил он.

Видео, на которых Хан выпучивает глаза, широко разошлись в социальных сетях. Его несколько раз приглашали на телепередачи, где назвали самым пучеглазым мальчиком страны. По словам Хана, его узнают на улицах и часто просят о совместном селфи. Но есть и те, кого пугает его способность. Хан признался, что его обходят стороной ученики начальной школы и одноклассницы.

Юный пакистанец не собирается обращаться к офтальмологу: «Бог дал мне эту способность, так что я уверен, что он позаботится о моих глазах». В его планах — побить рекорд Гиннесса по выпучиванию глаз, который сейчас принадлежит американке Ким Гудман (Kim Goodman). Она способна выпучивать глаза из орбит на 12 миллиметров.

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