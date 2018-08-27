Полсотни мигрантов взяли штурмом пляж с туристами

Около 50 мигрантов приплыли к южному побережью Испании на резиновой лодке и высадились на переполненном туристами побережье. Об этом сообщает Daily Mail.
На ролике, снятом очевидцами, видно, как беженцы буквально штурмуют пляж Барроса на курорте Коста-де-ла-Лус. Лодка не успела коснуться берега, как полсотни беженцев ринулись в сторону пятизвездочного отеля, чтобы взобраться по скалам. «Посмотри! Они бегут к Sancti Petri Melia Hotel. Они захотели "все включено". Смотри! Смотри!» — говорит голос за кадром.
«Они очень быстро выпрыгнули из лодки и сразу же побежали по камням», — рассказал другой очевидец.
Позже представитель власти сообщил, что они перехватили 25 мигрантов, 19 из которых были несовершеннолетними. По его словам, все беженцы оказались гражданами Марокко.
Ранее в августе немецкие чиновники по ошибке депортировали в Китай уйгура, просившего политического убежища в ФРГ. Слушание по делу о получении политического убежища для 22-летнего мусульманина, имя которого не называется, должно было состояться 3 апреля. Однако факс из Федеральной миграционной службы не дошел до местных властей в федеральной земле Бавария. Утром в день слушания его посадили в самолет на рейс до Пекина.