ЦБ выявил многолетнее манипулирование финансовыми инструментами на Мосбирже

Банк России выявил манипулирование несколькими финансовыми инструментами на Московской бирже в период с 2012 по 2016 годы. Об этом накануне сообщил регулятор. Речь идет о сделках с акциями компаний UC Rusal, Polyus Gold, «Левенгук», «Медиахолдинг», ТПГ «Аэссель», «Главторгпродукт», «Вторресурсы», «Платформа «Ютинет.Ру», а также паями ЗПИФ акций «Финам – информационные технологии» и ЗПИФ рентный «Финам капитальные вложения».

Регулятор проводил проверки в рамках закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком». В ходе проверок выяснилось, что участники рынка совершали с этими инструментами большое количество сделок, не имевших очевидного экономического смысла. Это, отметили в ЦБ, создавало видимость торговой активности и ликвидности, помогало привлекать сторонних инвесторов, искусственно формировать и поддерживать цены.

«Действия ряда участников рынков финансовых инструментов способствовали созданию видимости торговой активности и ликвидности, в том числе в целях привлечения сторонних инвесторов, искусственного формирования и поддержания цены финансовых инструментов. Операции, являвшиеся манипулированием рынками финансовых инструментов, совершались по предварительному соглашению юридическими и/или физическими лицами, связанными с эмитентами соответствующих финансовых инструментов либо с участниками торгов. Отмечалось многократное совершение взаимных сделок купли-продажи Финансовых инструментов, не имеющих очевидного экономического смысла, как правило, на основании поручений с одинаковыми параметрами цены и объема», — говорится в заявлении регулятора.

Также ЦБ отметил, что "во всех установленных случаях в числе лиц, осуществлявших манипулирование рынками, присутствовали иностранные юридические лица, имеющие взаимосвязи с АО «ФИНАМ», а также лица, выдавшие доверенности на совершение сделок с ценными бумагами на имя лиц, являвшихся в соответствующие периоды работниками АО «ФИНАМ»". АО «ФИНАМ» выступало маркет-мейкером в различные периоды обращения Финансовых инструментов, сообщил регулятор.

На рынках инвестиционных паев ЗПИФ акций «ФИНАМ — Информационные технологии» и ЗПИФ рентный «Капитальные вложения» значительная доля торгов пришлась на сделки клиентов АО «ФИНАМ», имевших взаимосвязи с АО «ФИНАМ». В то же время паи указанных закрытых паевых инвестиционных фондов учитывались в составе собственных средств компаний группы «ФИНАМ».

В сообщении отмечается, в частности, что торговая активность на рынках обыкновенных акций ОАО «Левенгук», ПАО «Медиахолдинг», ПАО «ТПГ АЭССЕЛЬ» поддерживалась лицами, связанными с эмитентами и/или их листинговыми агентами, а также с АО «ФИНАМ».

Деятельность ОАО «ГлавТоргПродукт» и ПАО «Вторресурсы», по мнению ЦБ, представлялась непрозрачной. "Имеются основания полагать, что действия эмитентов по выводу обыкновенных акций на биржевой рынок и дальнейшее заключение сделок на Бирже связанными с эмитентами лицами, в том числе занимающими руководящие должности, носили схемный характер и осуществлялись в целях реализации запутанных финансовых схем", — говорится в сообщении.

Лица, совершавшие по предварительному соглашению сделки с обыкновенными акциями ПАО «Платформа Ютинет.Ру» и акциями иностранных эмитентов United Company RUSAL Plc и Polyus Gold International Limited, не имели взаимосвязи с эмитентами. При этом, подчеркивает ЦБ, АО «ФИНАМ» подавало заявки маркет-мейкера от своего имени и за счет клиентов, не осуществляя должного контроля за действиями таких клиентов.

Банк России сообщил, что «принял меры в отношении лиц, причастных к манипулированию рынками Финансовых инструментов, по недопущению совершения аналогичных нарушений в дальнейшем».