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Эксперты назвали заказным уголовное дело экс-министра Ставропольского края

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Игорь Васильев

Эксперты назвали уголовное дело экс-министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Игоря Васильева, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, заказным и связывают его с реализацией крупного регионального проекта. Об этом сообщает «Российская газета».

Прокуратура Ставропольского края сообщила о передаче в суд уголовного дела Игоря Васильева. При этом его адвокат заявляет о нарушениях в выводах следствия, а региональные политологи указывают на заказной характер уголовного дела, которое может быть связано с крупным проектом по строительству дороги из Кисловодска в Сочи.

Политологи, прокомментировавшие уголовное дело Игоря Васильева «Российской газете» и «Блокноту.Ставрополь», отмечают, что накануне ареста министра были озвучены планы по строительству современной магистрали из Кисловодска в Сочи, стоимость которой оценили в порядка 200 миллиардов рублей. Эксперты считают, что министр Васильев «стал жертвой борьбы» за реализацию проекта стоимостью в два годовых бюджета Ставропольского края.

По версии следствия, будучи региональным министром, Игорь Васильев в 2016 году «из личной заинтересованности, заключавшейся в желании достичь целевых показателей» злоупотребил полномочиями при предоставлении субсидий Пригородному сельсовету и городу-курорту Кисловодск. Следствие полагает, что Васильев и его заместители через неоправданное введение режима ЧС в муниципалитетах получали возможность заключать контракты по ремонту дорог без проведения торгов.

По словам адвоката Ангелины Кузьменко, режим ЧС из-за сильного града в Пригородном сельсовете в конце 2015 года вводился законно, что подтверждается показаниями местной администрации, а также выделением по распоряжению правительства Ставропольского края шифера на более чем 1 миллион рублей для аварийно-восстановительных работ. Согласно документам, ЧС повредила и дороги, требовавшие ремонта.

«С другой стороны, принятие решений о заключении муниципальных контрактов с конкретным подрядчиком на работы по реконструкции автомобильных дорог входит исключительно в полномочия глав муниципалитетов, перечисление субсидий осуществляется министерством после предоставления соответствующих документов в пределах принятых муниципалитетом объемов выполненных работ», — пояснила юрист, подчеркивая, что министр не мог злоупотребить в этом отношении полномочиями, так как не имел их.

Издание отмечает, что за время работы Игорь Васильев зарекомендовал себя как самый эффективный управленец и антикризисный менеджер. При нем удалось «реанимировать» ряд важнейших социальных проектов: построить крупнейший на Северном Кавказе клинический перинатальный центр, несколько общеобразовательных и спортивных школ, в разы выросло число семей, переселяемых из аварийного и ветхого жилья, подчеркивает газета. Когда с конца 2014 года по всей России прекратилось движение пригородных электричек, Игорь Васильев одним из первых в стране для решения поставленной президентом задачи сумел найти подход к перевозчику и полностью восстановить движение электричек в Кавминводах.

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