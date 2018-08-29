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Тысячи пчел наводнили центральную площадь Нью-Йорка

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nypost.com

В Нью-Йорке рой пчел вынудил полицию перекрыть главную площадь города Таймс-сквер. На видео инцидента обратило внимание информационное агентство Reuters.

Тысячи насекомых появились на площади из ниоткуда. Пешеходам приходилось отмахиваться от них, и полиция приняла решение перекрыть площадь, чтобы пчелы не напали на жителей города или туристов. Вскоре рой уселся на зонтик киоска по продаже хот-догов.

Операция по отлову пчел заняла около 45 минут. Их собирал полицейский, который держит собственную пасеку, с помощью устройства, похожего на пылесос, не причиняющего вреда насекомым. В дальнейшем пчел планируют переселить в другой улей.

Детектив София Мейсон (Sophia Mason) заявила, что в ходе инцидента никто не пострадал, и пошутила, что пчелы просто захотели отведать сосисок в тесте.

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