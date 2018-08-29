Модель рассказала о неприятной изнанке счастливых кадров c любимым

Известный блогер Сара Годфри (Sarah Godfrey) поведала об обратной стороне счастливых совместных снимков с бойфрендом, которые она выкладывала в Instagram. Ее рассказ опубликовало ирландское отделение таблоида Mirror.

24-летняя Годфри заявила, что опубликованные фотографии счастливого совместного отпуска с ее бывшим парнем Робом Липсеттом (Rob Lipsett) были постановкой. По ее словам, реальность не была идиллической.

Модель заявила, что во время отпуска на Бали, который они с Липсеттом вместе проводили около полутора лет назад, она уже знала, что после каникул они расстанутся. Две недели, по ее признанию, она провела в гостиничном номере.

Годфри также пожаловалась, что профессиональный видеооператор, который сопровождал их во время поездки, стал большим испытанием для нее. На нее давила необходимость изображать счастье. «У вас должно быть какое-то разделение между тем, что вы делаете на работе и в жизни», — сказала блогер.

Годфри — профессиональная модель и популярный блогер. В Instagram на нее подписаны более 137 тысяч пользователей.

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