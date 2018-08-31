Китай ополчился на видеоигры

В Китае решили принять меры, чтобы оградить детей от чрезмерного увлечения видеоиграми. Официальной причиной называется борьба с ухудшением зрения у несовершеннолетних, пишет The Telegraph.
План опубликовало Министерство образования Китая, его также подписали семь других ведомств. В нем говорится, что власти намерены внедрять новые средства контроля за количеством игр, в которые можно играть онлайн, и ограничивать выпуск новых. Кроме того, планируется изучить систему возрастных ограничений и принять меры для сокращения игрового времени для детей.
Других подробностей не сообщается. Также не установлены сроки, в которые планируется принять эти меры.
Как передает The Telegraph, в начале недели председатель КНР Си Цзиньпин призвал уделять больше внимания здоровью глаз и зрению. Официальные исследования говорят об постоянном увеличении числа близоруких граждан, в том числе детей. В то же время в этом винят не только игры, но и школьную систему.
Однако на самом деле в стране практически в открытую ведется кампания по борьбе с видеоиграми, отмечает газета. Так, ведущего китайского разработчика игр Tencent вынудили почти сразу после релиза убрать из продажи игру Monster Hunter: World. Кроме того, с мая не обновляется официальный список разрешенных изданий. По некоторым данным, это связано с желанием Си Цзиньпина «очистить» СМИ и сферу развлечений от контента, которых считают сомнительным.
Ранее в августе сообщалось, что китайские власти работают над полной отменой ограничения рождаемости.