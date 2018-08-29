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В Китае задумались о безграничном размножении

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Китайские власти работают над полной отменой ограничения рождаемости. В парламенте — Всекитайском собрании народных представителей (ВСНП) — уже приступили к обсуждению законопроекта, сообщает The Global Times.

Как пишет газета, в черновом варианте закона не прописаны ограничения, действующие с 2016 года, — два ребенка в семье. По словам источника, пересмотренный документ будет утвержден на пленарном заседании ВСНП в марте 2020 года. Это означает, что Китай вскоре может полностью снять ограничения на количество детей в семьях.

По заявлениям экспертов, демографическая ситуация в стране за последние годы сильно изменилась, поэтому должны произойти изменения в политике планирования рождаемости.

В мае этого года сообщалось, что власти Китая рассматривают возможность отменить все ограничения на число детей в семье. Позднее появилась информация, что правительства некоторых регионов призвали граждан заводить второго ребенка за финансовый бонус.

Такие меры принимаются в связи с тем, что большинство граждан решило не заводить детей после отмены в 2016 году политики «Одна семья — один ребенок». Это связано с большими для китайцев расходами на воспитание: чтобы обеспечить человека всем необходимым до 22 лет, семье нужно потратить в среднем не менее 740-960 тысяч юаней (109-140 тысяч долларов). Среднестатистический месячный доход китайцев составляет около восьми тысяч юаней, писало Wemedia.ifeng.com.

Китай — самая населенная в мире страна. В 2017 году там проживало около 1,4 миллиарда человек. Кампания по регулированию рождаемости «Одна семья — один ребенок» проводилась в КНР с 1979 года. Ее целью значилось ограничение численности населения к 2000 году уровнем в 1,2 миллиарда человек. Задача была в основном выполнена: к 1 ноября 2000-го этот уровень был превышен на 42,5 миллиона граждан.

Стремление китайцев обязательно родить мальчика привело к гендерному дисбалансу: на данный момент мужчин в стране на 20 миллионов больше, чем женщин. К 2020 году этот разрыв достигнет 24 миллионов человек. Власти пытаются при помощи различных мер стимулировать рождение девочек, но традиции побороть пока не удается.

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