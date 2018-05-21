Китайцам разрешат бесконтрольно рожать

Власти Китая рассматривают возможность отменить все ограничения на число детей в семье. Об этом в понедельник, 21 мая, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников, близких к руководству страны.

Отмечается, что пойти на эти меры власти намерены для того, чтобы предотвратить старение населения. Решение может быть принято к концу этого года, а вступить в силу уже в 2019-м.

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Подобное решение может быть также ответом на критику в адрес Пекина со стороны правозащитников, считающих, что политика ограничения рождаемости нарушает права человека.

С 1970-х годов Китай проводил политику «одна семья — один ребенок». В октябре 2015-го власти объявили, что планируют разрешить гражданам страны иметь двоих детей, и этот закон вступил в силу с 1 января 2016-го. Ровно через год рождаемость в КНР выросла до наивысших с 2000 года показателей. В 2016-м в КНР появились на свет 17,6 миллиона детей, в то время как в 2011-2015 годах — на 1,4 миллиона человек ежегодно меньше.

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