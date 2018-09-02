Культура
 
Последние новости
Черчесов призвал не ждать чуда от сборной России
Медведь обнаружил новый способ развлечься и оккупировал гамак
Московский зоопарк продлил лето 
В США раскрыли планы ядерного уничтожения СССР и Китая
Создатель «Симпсонов» подтвердил участие Майкла Джексона в сериале
ФБР решило завербовать российских олигархов и потерпело фиаско
Маккейна назвали героем Украины
Ракетный обстрел Дамаска оказался «коротким замыканием» на складе боеприпасов
Уральские коллекторы нашли мумию должника 
Новости партнеров

Боно из U2 потерял голос и не смог допеть

Перейти в «Мою Ленту»

Группа U2 прервала концерт в Берлине из-за потерявшего голос солиста Боно. Об этом сообщается на сайте группы.

«Нам так жаль, что концерт пришлось отменить. Боно был в отличной форме, но после нескольких песен он совершенно потерял голос», — говорится в сообщении. Причина недуга Боно пока неизвестна, его обследуют врачи.

Позднее в YouTube-канале U2gigs.com появилось видео с извиняющимся певцом. Он попросил у зрителей устроить небольшой перерыв, однако спустя 45 минут ожидания концерт был отменен.

U2 была создана в 1976 году и с середины 1980-х является одной из самых популярных и успешных в мире. Музыканты продали около 180 миллионов копий альбомов, получили 22 премии «Грэмми».

Боно много времени уделяет благотворительности, он также известен своей гуманитарной активностью в Африке. В 2007 году музыкант был посвящен в рыцари королевой Елизаветой II.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Боно признали самым богатым музыкантом
Музыканты U2 написали песню о терактах в Париже
Боно из U2 стал «Женщиной года» по версии Glamour
Другие материалы рубрики
Культура00:03Сегодня

«Евнухи, пожалуй, все-таки ближе к женщинам»

Каким видели секс жители античной, средневековой и фашистcкой Европы
06:10Сегодня

Создатель «Симпсонов» подтвердил участие Майкла Джексона в сериале

16:0031 августа

Джеймса Бонда захотели убить

11:3521 августа

Мадонну высмеяли за самовлюбленную речь об Арете Франклин

Культура02:4131 августа

Космос как сочувствие

Гослинг на Луне, Мексика в огне: Венеция-2018
12:5731 августа

Вахтанг Кикабидзе попал в больницу

23:4021 августа

Умер актер «Лентяево» Карл Стефанссон

23:42 1 сентября

Умерла звезда «Санта-Барбары»

Культура13:4927 августа

«Эпоха вертухаевых внучат»

Владимир Сорокин о том, как советское прошлое привело к российскому настоящему
10:4621 августа

Новый фильм Спейси стал самым провальным в карьере актера

02:5731 августа

Избивший диджея Smash депутат подал в суд на Тимати

12:2418 августа

Названа стоимость свадебного подарка Путина

Россия
«Мужчины очень тяжело переживают этот момент»
В России осуждают сексуальные отношения между пожилыми. Но они им необходимы
Прояснил
Что Путин думает о пенсиях россиян: главное из выступления президента
«Приходит 70-летняя дама и говорит: дайте мне молодость»
В России придумали, как победить женскую старость. У медиков уже есть план
«А вы знали, что ваши сыновья хотели взорвать мавзолей?»
Как родители спасают детей от ФСБ
Черные ящики пострадавшего в Сочи лайнера достали и повезли в Москву
Кремль назвал провокацией убийство главы ДНР
Путин порассуждал о деловых костюмах
Все материалы
Мир
Последний герой
Маккейна хоронит вся Америка. Его гроб понесет россиянин
Горящий нефтеперерабатывающий завод в Германии сняли на видео
США выбрали цели новых бомбардировок в Сирии
ФБР решило завербовать российских олигархов и потерпело фиаско
Нефтяной ад
Как живется в самой опасной стране Африки
Маккейна назвали героем Украины
Бескомпромиссная позиция Трампа «не под запись» просочилась в прессу
Все материалы
Бывший СССР
Русская Голгофа
100 лет назад австрийцы устроили геноцид русских на Западной Украине
Укромный уголок
В Литве работала секретная тюрьма ЦРУ. Почему власти это скрывают?
Организатора «убийства» Бабченко посадили
Опубликовано последнее интервью Захарченко
Назначен врио главнокомандующего ДНР
Раскрыты подробности убийства Захарченко
Захарченко взорвали в Донецке
Россия обвиняет Украину. Киев видит в его смерти руку Москвы
Все материалы
Экономика
Илон МаскСела батарейка
Илон Маск тянет Tesla на дно. Не спасет даже марихуана
Маска пытались сместить с поста главы Tesla
Названа стоимость досрочного выхода на пенсию многодетных матерей
Виктор ВексельбергВсе средства хороши
Российский олигарх выбрал криминал для защиты своих интересов в США
«Газпром» признал риски из-за «Нафтогаза»
Сбербанк поддержит пенсионеров
Путин смягчил пенсионную реформу
Президент дал поблажки всем, и особенно женщинам. Это будет дорого
Все материалы
Силовые структуры
Магнат в законе
Он стал овощным королем России. Его обвиняли в убийстве главного мафиози страны
Служительница тьмы
Россиянка жестоко убила парня, ее боится весь город. Почему она на свободе?
Атомный бес
Советские военные шли на безумные опыты с радиацией. Люди до сих пор в опасности
Убившие отца сестры Хачатурян пойдут в школу при СИЗО
В Дагестане уничтожили главаря бандподполья
Трансгендера поместили в палату-камеру «Матросской тишины» с розовыми стенами
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Смертельная забава
Возрождение динозавров стало реальностью: Jurassic World Evolution
Каникулы дракона
Чем занимаются японские бандиты во время отпуска: Yakuza Kiwami 2
В США раскрыли планы ядерного уничтожения СССР и Китая
Разработан истребитель-гибрид для борьбы с Россией
Проклятые дни
Веселая жизнь и страшная смерть на потерянных снимках Второй мировой
Авария раскрыла секретную разработку беспилотного автомобиля Apple
У американского F-35 нашли серьезную уязвимость
Все материалы
Спорт
«Россия понравилась, но это другая страна»
Сын первой ракетки СССР играет за Германию. Он в шаге от вершины
40-летнему бойцу MMA хватило 20 секунд на «убийство» соперника-юнца
Черчесов призвал не ждать чуда от сборной России
«Локомотив» лишился Смолова и проиграл
Футболисты Южной Кореи завоевали трофей и «откосили» от армии
Боец MMA ударом колена отправил соперника к хирургу
«Ненавижу играть против нее»
Старшей сестре Серены Уильямс 38. И она по-прежнему опасна
Все материалы
Культура
«Евнухи, пожалуй, все-таки ближе к женщинам»
Каким видели секс жители античной, средневековой и фашистcкой Европы
Космос как сочувствие
Гослинг на Луне, Мексика в огне: Венеция-2018
Боно из U2 потерял голос и не смог допеть
«Я всегда был заводилой»
Как жил и умер Иосиф Кобзон
Создатель «Симпсонов» подтвердил участие Майкла Джексона в сериале
Джеймса Бонда захотели убить
Переступая запреты
Когда кинематографу разрешили обнаженное тело
Все материалы
Интернет и СМИ
«Я пришла со светом, а вы говорите, как насиловали ребенка»
Этим летом телевизор упивался своей низостью. Все ради рейтингов
В Польше опубликовали карту с российским Крымом
Второе лицо
Популярную ведущую изуродовали. Она не сдалась и добилась мировой славы
Google поймали на слежке за кредитными картами
«Невзламываемый» кошелек взломали
«Руки-базуки» лишился невесты
«ВКонтакте» выпустила обещанную «защиту» россиян от посадок за репосты
Все материалы
Ценности
Красный дракон
Он мало спал, любил девственниц и не чистил зубы. Его звали Мао
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Меган Маркл начала изменять своим привычкам
Вернулся джинсовый тренд из 90-х
Понять и побить
Как назвать модную одежду, чтобы не отхватить в российской глубинке: тест
Любовь Меган Маркл к мини-юбкам оказалась традицией в королевской семье
Невеста Джастина Бибера пришла к священнику с надписью «Россия» на груди
Все материалы
Путешествия
Adare Manor, Limerick, IrelandГотовьте деньги
Чем хороши лучшие отели и рестораны мира?
В горах часто можно встретить стада овец, которые не дают проехать ни на каком транспорте«Привет, красавица! Пообщаемся?»
Чем заканчиваются свидания с незнакомцами на Кавказе
Отдыхающие на набережной Шпрее в жаркий летний день. Берлин, ГерманияНа Берлин!
Россияне обязательно должны побывать в столице Германии. И вот почему
Раскрыта вероятная причина аварии с загоревшимся самолетом в Сочи
Загранпаспорт стал доступнее
Сотрудник аэропорта умер при эвакуации пассажиров загоревшегося самолета в Сочи
Самолет с пассажирами выкатился за полосу и загорелся в Сочи
Все материалы
Из жизни
Пугающие видения
Ночной кошмар и сонный паралич наяву: август глазами обычных людей
«Полиция развозит пьяных по домам»
История москвички, переехавшей в Исландию
Джон Майатт«В тюрьме меня звали Пикассо»
Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
Пешие прогулки помогли ветерану найти 50 тысяч долларов на лечение жены
Редкое заболевание позволило индианке выворачивать руку на 180 градусов
Пять гималайских медведей более 20 лет терпели пытки в ржавых клетках
Юный американец вышел в интернет на полчаса и задолжал тысячи долларов
Все материалы
Видео: Lada за миллион
И другие новинки марки на Московском автосалоне — изучаем вживую
Автосалон, которого не было
В Москву не довезли множество новинок — мы сделали это за автопроизводителей
Неформат
Уголок жесткого тюнинга на Московском автомобильном салоне
Все новинки московского автосалона
Премьеры ММАС 2018 в одной галерее
Hyundai сделала для китайцев брутальный Tucson
Volkswagen показал интерьер крошечного кроссовера
Новый Ford Mustang станет полноприводным и гибридным
Все материалы
Под мостом
Сколько стоит жилье в Крыму
«Вечером лучше вообще не выходить на улицу»
Москвичка переехала на дачу. Ее жизнь превратилась в ад
El Ateneo Grand Splendid, Buenos AiresБумажный рай
В этих магазинах хочется жить. Только посмотрите
Россиянам пообещали снижение ставок по ипотеке
Квартиру известного коллекционера обворовали в Москве
Шокировавший известного блогера дом решили снести
Названы самые вонючие города России
Все материалы