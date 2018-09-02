Власти Дании арестовали российский сухогруз

Власти Дании арестовали сухогруз под российским флагом «Новая Земля», принадлежащий Мурманскому морскому пароходству, у мыса Скаген на севере страны. Об этом сообщается на сайте Российского профсоюза моряков.

Причина ареста не сообщается.

На борту корабля 19 россиян, их дальнейшая судьба неизвестна.

«"Новая Земля" — не первое судно пароходства, арестованное за границей. С середины июля теплоход "Заполярье" стоит у берегов Сеуты (Испания). Экипаж постоянно испытывает трудности с водой, провизией и топливом, — говорится в сообщении. — Похожие проблемы на судне "Северная Земля". Оно также было арестовано в Испании еще в начале мая»

«Руководство Мурманского морского пароходства неохотно идет на контакт, а зачастую и вовсе игнорирует запросы о планах руководства по выходу из кризисной ситуации», — сетует профсоюз.

В марте крымское рыболовецкое судно «Норд», шедшее под флагом России, было задержано в Азовском море украинскими пограничниками. Все десять членов экипажа обладают российскими паспортами, однако Киев считает их гражданами Украины. Их обвинили в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее», поскольку судно зарегистрировано в одном из портов Крыма, который Украина считает своей территорией.

10 августа украинскими властями в порту Херсона был задержан «Механик Погодин». Экипаж судна состоит из 12 граждан России. 16 августа на борт дважды попытались проникнуть неизвестные. 17 августа министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Украина может конфисковать российский танкер, «чтобы покрыть убытки».

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