«Превративший» главу Кузбасса в гея дорожный знак исчез

Дорожный знак, закрывающий часть предвыборного плаката в городе Гурьевск Кемеровской области, убрали коммунальщики. На нем изображен временно исполняющий обязанности губернатора региона Сергей Цивилев. Об этом сообщается в паблике «Подслушано Мелеуз» во «ВКонтакте».

К посту прикреплена фотография билборда. На снимке видно, что знак ограничения скорости с определенного ракурса заслоняет первые три буквы имени чиновника, поэтому оно читается как «Гей Цивилев».

«Кто сильнее, дорожный знак или предвыборный плакат?» — подшучивают авторы сообщества.

Сергей Цивилев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области 1 апреля после отставки Амана Тулеева. На митинге после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, в котором погибли 60 человек, он обвинил отца погибших детей Игоря Вострикова в попытках «попиариться на горе», а затем извинился, встав на колени. После этого он обещал привлечь к ответственности всех виновных в трагедии.

Единый день голосования в России пройдет 9 сентября. В этот день будут избираться главы регионов, муниципальных образований, а также пройдут выборы депутатов парламентов различных уровней, в том числе Госдумы.

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