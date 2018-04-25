Новый глава Кузбасса оказался почти бессребреником

Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев не задекларировал никаких доходов за прошлый год и первый квартал нынешнего, сообщает «Интерфакс».

Цивилев ничего не заработал в период с 1 января 2017 года по 31 марта 2018 года — в соответствующей графе стоит прочерк. Кроме того, у чиновника не оказалось в собственности и пользовании объектов недвижимости. Из транспорта задекларирован только мотоцикл Spyder BRP Can-Am.

В то же время доход супруги чиновника Анны Цивилевой составил свыше 12 миллионов рублей, а в собственности у нее оказались три квартиры общей площадью около 170 квадратных метров, два земельных участка, три машиноместа на три автомобиля (Меrсеdеs Benz GL 350 CDL 4 Matic, Меrсеdеs Benz S 500 4 Matic, Hyundai Tucson), а также снегоход Yamaha VT 700.

Сергей Цивилев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области 1 апреля после отставки Амана Тулеева. На митинге после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, в котором погибли 60 человек, он обвинил отца погибших детей Игоря Востриков в попытках «попиариться на горе», а затем извинился, встав на колени. После этого он обещал привлечь к ответственности всех виновных в трагедии.

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