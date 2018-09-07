На Красноярской ТЭЦ-1 начали строить экологически безопасную дымовую трубу

Очередной этап программы модернизации природоохранного оборудования стартовал на первой красноярской теплоэлектроцентрали, где начали строить новую дымовую трубу, сообщили «Ленте.ру» в СГК — акционере Красноярской ТЭЦ-1.

В компании отмечают, что сооружение высотой 270 метров заменит две существующие трубы и одну снесенную. Трубу планируется построить к 2019 году и поэтапно подключать к ней котлы. По проекту эта работа должна завершиться к 2021 году.

Бригада специалистов уже приступила к заливке фундамента и армированию основания новой трубы. Строительство будет продолжаться на действующем энергоисточнике круглогодично: зимой на объекте рабочие установят специальный тепляк, а производство тепловой и электрической энергии не будет прекращено ни на секунду.

Дымовую трубу оснастят системой экологического мониторинга. Датчики будут контролировать содержание веществ, которые уходят вместе с дымовыми газами. Эти данные будут доступны для любого жителя города и края. Прогнозируемые затраты на строительство сооружения превысят один миллиард рублей.

«Возведение новой дымовой трубы — это не единственный проект на Красноярской ТЭЦ-1, связанный с экологией. Здесь же планируется установка электрофильтров, которые будут очищать дымовые газы от твердых частиц. После установки фильтров мы не будем замечать работу станции летом, а зимой будем видеть лишь теплый воздух, выходящий из дымовой трубы», — заявил технический директор СГК Олег Петров.

«Мы видим наглядный пример реализации грандиозных планов Сибирской генерирующей компании по улучшению экологической обстановки в Красноярске, которые включены в документ, созданный по результатам визита президента России к нам в город. Строительство трубы и электрофильтров позволят существенно улучшить экологическую обстановку в Красноярске. Причем компания готова реализовывать эти планы не к 2024 году, а в ближайшее время», — выразил мнение исполняющий обязанности министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Владимир Часовитин.

После переключения оборудования на новую трубу на Красноярской ТЭЦ-1 будут снесены две оставшихся трубы высотой 105 и 120 метров. Демонтаж первой 105-метровой дымовой трубы завершился в середине апреля 2017 года. Замена трех труб на одну освободит пространство для установки новых электрофильтров на котлы теплоэлектроцентрали. Современное природоохранное оборудование, с коэффициентом полезного действия выше 99 процентов, заменит существующие батарейные циклонные уловители, которые улавливают 95 процентов золы.