В Сочи расстреляли авторитета Калатозу

В Сочи совершено покушение на криминального авторитета Давида Карселадзе, известного как Калатоза. Об этом в понедельник, 10 сентября, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, неизвестные стреляли из травматических аналогов пистолета Макарова, переделанных под боевой патрон 9 миллиметров. Потерпевший госпитализирован со множественными огнестрельными ранениями, в настоящее время он находится в отделении реанимации», — уточнил собеседник издания.

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Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). По оперативным данным, Карселадзе является лидером одной из местных организованных преступных группировок (ОПГ).

29 августа сообщалось, что внедорожник Range Rover, в котором, предположительно, находился вор в законе Рауль Барцба, известный в криминальных кругах как Пыза, был обстрелян из гранатомета в городе Гудаута (Абхазия).

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