Сборная России по футболу разгромила Чехию

Сборная России по футболу обыграла в контрольном матче национальную команду Чехии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча, прошедшая в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена», завершилась со счетом 5:1 в пользу россиян. Счет на 8-й минуте встречи открыл полузащитник Алексей Ионов. На 27-й минуте преимущество увеличил нападающий Антон Заболотный. На 30-й минуте Ионов реализовал пенальти после назначения удара за снос Заболотного.
Во втором тайме чехи отыграли один мяч: на 74-й минуте отличился хавбек команды Томаш Соучек. В концовке встречи россияне отличились еще дважды: На 79-й минуте — полузащитник Александр Ерохин, на 83-й — нападающий Дмитрий Полоз.
Ионов, Ерохин и Заболотный забили первые голы за сборную России.
Ворота россиян защищал Андрей Лунев. Он заменил капитана команды Игоря Акинфеева, который проходит плановое медобследование. Капитанскую повязку надел полузащитник Юрий Газинский.