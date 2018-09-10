Red Bull Music Festival объявил полную программу

Фестиваль Red Bull Music Festival объявил полное расписание. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Red Bull Music Festival впервые пройдет в Москве с 14 по 16 сентября на территории завода «Арма». Подтемой события станет «единство музыкальной культуры». Билеты можно приобрести по ссылке.

Всего в лайн-апе более 70 зарубежных и местных артистов.

В пятницу, 14 сентября, состоится паблик-ток с одним из основателей чикагского хауса Ларри Хердом, также известным как Mr. Fingers. После этого он отыграет лайв-сет, получивший название Mr. Fingers Soul Deep Acid Electro-Visual Experience. В этот же вечер выступит московский диджей и продюсер Lay-Far, а совместный диджей-сет отыграют Леонид Липелис и основатель лейбла Music From Memory Джейми Тиллер. В пятницу на террасе также пройдет шоукейс питерского объединения Roots United.

В субботу откроется программа Experimental Ethnographics, в которой примут участие французский независимый режиссер Винсент Мун и берлинский продюсер ливанского происхождения Раби Беайни. Создатель лейбла Ored Recordings Булат Халилов представит черкесскую национальную музыку.

Голландский лейбл Music From Memory представят в субботу венецианец Джиджи Мазин, дуэт Сьюзана Крафта и Джонни Нэша и основатель лейбла Джейми Тиллер. Несколько российских музыкантов примут участие в концерте-трибьюте Юрию Чернавскому «Возвращение на Банановые острова».

В воскресенье клуб любителей пластинок откроет британец Сэм Шеперд, он же Floating Points, к нему присоединятся Тимур Омар, Sputnik, Shiny Boots, Krlow, Андрей Пирумов и Марк Щедрин.

С полной программой можно ознакомиться на сайте.