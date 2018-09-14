Омский парашютист убил другого во время спора о прыжках

Омский парашютист убил приятеля во время спора, кто из них совершил больше прыжков. Об этом в пятницу, 14 августа, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Как указывается в сообщении, двое приятелей распивали спиртное и между делом поспорили, кто из них более опытный парашютист. 50-летний подозреваемый, доказывая свою правоту, избил 46-летнего потерпевшего и причинил телесные повреждения, повлекшие его смерть.

Следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

В 2014 году суд в Свердловской области отправил в колонию жителя Ирбита, убившего знакомого во время спора о литературе. Мужчины пытались выяснить, какой из литературных жанров — проза или поэзия — более значим. В итоге 52-летний любитель поэзии ножом нанес 66-летнему оппоненту смертельное ранение в область груди.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!



