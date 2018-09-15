Наука и техника
 
Последние новости
В США рассказали о «горячей стадии» войны в Донбассе
Авторитетный судья высказался против Серены Уильямс
Задержанный по делу об убийстве Захарченко оказался агентом СБУ
Стало известно о приватной встрече Путина c премьером Японии
В Дагестане ликвидировали трех боевиков
Сборная России по волейболу установила рекорд чемпионатов мира
Бельгия выдала финансировавшего ИГ россиянина
В убийстве Захарченко нашли след западных спецслужб
Названа главная угроза для Европы
Новости партнеров

В Англии нашли следы исчезнувшего континента

Перейти в «Мою Ленту»

Ученые Плимутского университета в Великобритании выяснили, что Британские острова были сформированы при слиянии не только двух микроконтинентов Авалонии и Лаурентии, но и еще одного — Арморики. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Арморика является микроконтинентом, который откололся от Гондваны к концу силурийского периода (около 419 миллионов лет назад), а затем столкнулся с суперконтинентом Лавруссией к концу каменноугольного периода (карбона) около 300 миллионов лет назад. Свое название микроконтинент получил от области на северо-западе Франции, которая содержит горные отложения, относящиеся к древней суше.

Геологи проанализировали минералогический состав пород в графствах Девон и Корнуолл (Англия). Они взяли образцы минералов, образовавшихся в результате вулканических процессов 300 миллионов лет назад, и изучили их с помощью рентгенофлуоресцентной спектроскопии. Кроме того, были определены соотношения изотопов стронция и неодима. Полученные результаты были сопоставлены с данными о породах в других частях Великобритании и континентальной Европы.

Оказалось, что характерные для Арморики горные породы, богатые оловом и вольфрамом, встречаются на юго-западе Англии и геологически связаны с Бретанью (регион на северо-западе Франции). Граница между Авалонией и Арморикой пролегает от устья реки Экс, которая впадает в залив Ла-Манша, до города Камелфорда на западе.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Опровергнута популярная гипотеза о Йеллоустонском супервулкане
Океаны оказались под угрозой скорой глобальной катастрофы
Опровергнуто устоявшееся представление о появлении жизни
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:04Сегодня

Последний крестцовый поход

Самая сексуальная героиня видеоигр снова спасает мир: Shadow of the Tomb Raider
17:0114 сентября

Выявлен простой способ прожить дольше

10:28 9 сентября

«Калашников» выкупил у «Ростеха» создателя «Бурана»

21:0014 сентября

Доказана опасность ночной работы для здоровья

Наука и техника00:0211 сентября
Советские солдаты на троне свергнутого императора Пу И. Китай, город Чанчунь, 1945 г.

«Некоторые сохраняли советские паспорта»

Здесь родился русский фашизм, а чекисты вырезали казаков и детей
14:1214 сентября

Россия окончательно перестала зависеть от двигателей Украины

20:01 8 сентября

Россия поставит в США самолеты-амфибии

19:1914 сентября

Найден принадлежащий майя редкий артефакт

Наука и техника12:47 7 сентября

Горючее счастье

Его продавали в аптеках и обрабатывали им раны. Теперь его льют в баки
15:1314 сентября

Минобороны показало уничтожение ракет-невидимок

16:5319 августа

«Армату» выставят на потеху

09:3314 сентября

В обшивке «Союза» нашли новые следы от дрели

Россия
Смутное время
В России можно возродить не только дуэли, но доносы и ссылку в Сибирь
Российский регион объявил тендер на «фабрику троллей»
Боли патриотов
Российские больницы хотят лишить зарубежной техники. Выживут ли пациенты?
Определено главное препятствие для счастья россиян
Верзилов очнулся
«Скоро на улицу будет опасно выходить»
Как в России приняли закон, который позволил сажать всех. Пьеса в трех чтениях
Россия проигнорирует требования США об инспекциях по химоружию
Все материалы
Мир
«Шпиль поехали посмотреть»
 
Во Франции водитель въехал в толпу с криком «Аллаху акбар»
Госдеп США потратил 52 тысячи долларов на шторы
«Отравители» Скрипалей пропали после интервью Симоньян
Лавров прокомментировал высылку «российских шпионов» из Нидерландов
200 тонн парафина загорелись и попали на видео
В США учительницу обвинили в совращении 14-летней школьницы
Все материалы
Бывший СССР
Никол Пашинян«Я только с русскими помирился! Поймаем его, опозоримся»
В Армении передумали сажать врагов режима. Дружба с Россией оказалась важнее
Сетевой батальон
В Эстонии появились кибервойска. Как и с кем они будут воевать?
Порошенко посчитал победой Украины отказ от российского экспорта
Украинский катер в Азовском море перехватили российские пограничники
РПЦ предупредила о кровопролитии в случае автокефалии УПЦ
Захарченко взорвали в Донецке
Россия обвиняет Украину. Киев видит в его смерти руку Москвы
В Киеве рассказали о тысячелетней истории украинского флота
Все материалы
Экономика
Нахлебались
Россияне умирают от питьевой воды. На ее очистку нужны миллиарды
Новый Восточный
Во Владивостоке начал работу ВЭФ-2018
Банк России подсчитал плюсы повышения пенсионного возраста
«Звезда» стала единственным исполнителем строительства ледоколов «Лидер»
Китай бросил все силы на торговую войну
Депутат Валерий Гартунг назвал отзыв лицензии банка «Югра» ошибкой ЦБ
Китай присоединился к антироссийским санкциям
Все материалы
Силовые структуры
«Сломить и унизить»
Тюремщик организовал карательный отряд из заключенных и держал в страхе всю зону
«Зона никого не отпускает»
Надзиратель — о тайной жизни колонии, пытках и нравах ее обитателей
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Двух сестер Хачатурян признали вменяемыми
Россиянин на спор прострелил себе ногу
Над строителем Алабяно-Балтийского тоннеля нависла угроза экстрадиции в Россию
В Петербурге объявился охотящийся на проституток подражатель Синей Бороды
Все материалы
Наука и техника
Последний крестцовый поход
Самая сексуальная героиня видеоигр снова спасает мир: Shadow of the Tomb Raider
Новое золото
Что показала Apple на главной презентации года
В Англии нашли следы исчезнувшего континента
Выявлен простой способ прожить дольше
Доказана опасность ночной работы для здоровья
Россия окончательно перестала зависеть от двигателей Украины
Найден принадлежащий майя редкий артефакт
Все материалы
Спорт
«Хочешь облизать мне пальцы ног?»
Звезды UFC собрались в Москве. Их ждет беспощадная битва
Авторитетный судья высказался против Серены Уильямс
Сборная России по волейболу установила рекорд чемпионатов мира
Действующего чемпиона России сравнили с «Титаником»
Макгрегор вернулся к унижениям Нурмагомедова
Российский теннисист раскритиковал в одиночку кричавшего «Россия!» болельщика
«Могу драться где угодно»
44-летний боец судится с UFC. Он приехал в Москву, чтобы вырубить россиянина
Все материалы
Культура
«Паттинсон — абсолютно бесстрашный актер»
Кто снял самый смешной вестерн года
«Это результат цензуры, больше ничего»
Главный российский художник научился выживать при тоталитаризме. Но уехал в США
Ариана Гранде прокомментировала смерть Мака Миллера
Элджей отменил концерт в Дагестане
Названа причина смерти Михаила Асафова
Джамшут из ситкома «Наша Russia» стал бомжом и сделал ремонт приютившей его даме
Угрожавшего расправой из-за концертов Крида дагестанца задержали
Все материалы
Интернет и СМИ
«Посылка в Америку из России от Вована»
Американцы слушают российскую музыку и едят шашлык. Русские на них зарабатывают
Ведущую прогноза погоды «утопили» в прямом эфире
Найден способ взломать любой компьютер в мире
Честный ответ школьника в домашнем задании покорил пользователей сети
Гони деньги и молчи
Два русских хакера воруют у российских банков миллионы. На очереди весь мир
Киселев разразился колонкой об «отвратительной мерзости» Киркорова и Баскова
Карты Google «расчленили» целующихся влюбленных
Все материалы
Ценности
Грязное яблоко
Пикачу, БДСМ и обрезки: что творилось на подиумах Нью-Йорка
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Полные нули
Они одевались как колхозники и занимали первый ряд на модных показах
Директор пригрозил школьницам домогательствами и попросил переодеться
У модели начались роды прямо во время показа
Модель напомнила миру о популярном в 90-х аксессуаре
Ким Кардашьян разделась вслед за Пэрис Хилтон и опозорилась
Все материалы
Путешествия
Солсберийский соборВ гости к Скрипалю
Что делать в Солсбери, если вы не отравитель
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
«Оставь пистолет, захвати пирожные»
Мафия, вулкан и потроха: зачем россиянам ехать на Сицилию
Названа самая популярная примета российских туристов
Раскрыт секрет отельных мини-баров
Названа причина загадочной смерти туристов в Египте
SpaceX выбрала первого космического туриста
Все материалы
Из жизни
Война внутри
В их машинах грязь, разруха и вонь. Этого никто не хочет замечать
Американец в шутку подарил дочери лотерейный билет и обеспечил ее на всю жизнь
Мужчина прожил четверть века с инструментом в животе
Пекарь полюбил сладкое и дожил до ста лет
Уж лучше волком
Он вырос среди зверей. Возвращение к людям принесло ему только боль
Дочери миллиардера понадобились слуги для «комфортной» студенческой жизни
Не подозревающие о смерти отца дети записали ему трогательное послание
Все материалы
Портсигар в руле
Забытые технологии: опция для автомобилей, делавшая курение за рулем чуть менее опасным
Тупак и его колеса
Знаменитого рэпера Тупака Шакура убили ровно 22 года назад — на чем он ездил?
Неудавшаяся замена Гелендвагена
Чем был и чем стал Mercedes GLE — первый в мире премиальный кроссовер
Что ты такое?
Если бы Lamborghini был автобусом — минивэн для рок-звезд за 200 000 долларов
Раскрыта внешность электричеcкого кроссовера BMW iNEXT
Самый доступный Mercedes-AMG: первые изображения
Марка DS представила компактный кроссовер 3 Crossback
Все материалы
Дом
Съем без правил
Он бросил работу в Apple и стал гениальным фотографом
Ноль без палочки
Что на самом деле означают цифры на дверях квартир
Золотые стены
Зачем россияне вкладывают последние деньги в жилье
Раскрыта стоимость самой дешевой съемной квартиры Москвы
Роскошную «трешку» Джуны на Арбате оккупировали мигранты
Рынку жилья предрекли скорый обвал цен
Получить ипотеку станет сложнее
Все материалы