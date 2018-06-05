Опровергнуто устоявшееся представление о появлении жизни

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Исследователи Чикагского университета в США нашли свидетельства того, что континентальная кора Земли образовалась ранее 350 миллионов лет после формирования Солнечной системы. Это могло сделать планету обитаемой намного раньше, чем считали ученые. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Континентальной корой называют материковую часть земной коры, которая состоит из осадочных и гранитных пород. Она сформировалась из молодых вулканических пород и богата кремнеземом и минералами, необходимыми для появления живых организмов. В настоящее время в земной коре содержится лишь небольшая доля сохранившихся с древних времен минералов, что затрудняет изучение обстоятельств формирования геологических оболочек планеты. К ним относятся цирконы, возраст которых может превышать четыре миллиарда лет.

Геологи проанализировали соотношение изотопов стронция во включениях апатита в содержащих циркон породах на севере Канады. Это позволило определить содержание кремнезема 4,2-4,4 миллиарда лет назад, которое оказалось достаточным, чтобы прийти к заключению о существовании континентальной коры в то время. Это противоречит традиционному представлению, согласно которому земная кора была горячей и сухой в течение полутора миллиарда лет после ее образования.

Континентальная кора оказывает значительное влияние на процессы, происходящие в атмосфере, состав морской воды и наличие питательных веществ, необходимых для развития жизни. Ее наличие также свидетельствует о том, что бомбардировки Земли астероидами не были интенсивными, в противном случае они бы затрудняли ее формирование.

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