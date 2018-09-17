Влюбленные воссоединились через 60 лет после расставания благодаря соцсетям

Влюбленные британцы Эрик (Eric) и Элейн (Elaine), которые расстались более 60 лет назад, нашли друг друга в Facebook и поженились. Об этом они рассказали «Би-би-си».

В школе семилетний Эрик влюбился в лучшую подругу его сестры, Элейн. Мальчик держал это в секрете, потому что был младше на два года. Однако о его чувствах узнала мать ребенка, которая запретила ему общаться с девочкой из-за слишком юного возраста обоих.

После школы Эрик и Элейн потеряли связь и не общались около 60 лет. Однако все изменилось, когда они обнаружили друг друга в социальных сетях. «Если бы не Facebook, мы бы никогда не нашли друг друга», — заявил Эрик в разговоре с журналистами.

Через некоторое время после воссоединения влюбленные решили пожениться, выбрав для церемонии ту же школу, в которой они учились в юности. Сегодня это здание занимает общественный центр для проведения мероприятий.

Ранее житель Лиссабона Майки Литкотт едва не погиб после серьезной аварии, однако ему удалось спастись благодаря Facebook. Мужчина быстро написал в соцсети пост с просьбой о помощи, после чего с ним связались близкие.

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