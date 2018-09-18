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Данные 11 миллионов человек оказались в открытом доступе

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Исследователь в области кибербезопасности Боб Дьяченко (Bob Diachenko) обнаружил хранилище 11 миллионов учетных записей, содержащих личные данные пользователей. Об этом он сообщил в Twitter.

«Еще один (спамерский?) массив данных в открытом доступе, с необычайным уровнем детализации: 11 миллионов записей», — прокомментировал находку Дьяченко.

Судя по опубликованным скриншотам, база занимает более 45 гигабайт. В ней указаны адреса электронной почты, настоящие адреса проживания, а также имена и фамилии пользователей.

Специалист сообщил, что все содержащиеся в базе электронные адреса были заведены на почтовом сервисе Yahoo. Позднее он отметил, что скорее всего нашел не спам-лист, а настоящую актуальную базу данных. По его версии, она используется маркетологами. «Необходимо определить владельца, чтобы обеспечить безопасность», — заявил Дьяченко.

Один из подписчиков эксперта предположил, что владельцем базы может оказаться сайт, распространяющий купоны на скидки. Дьяченко обещал направить уведомления тем компаниям, которые потенциально могут иметь отношение к этому массиву информации.

Ранее в открытом доступе была обнаружена база адресов электронной почты и паролей от них. Под удар подпало почти 42 миллиона учетных записей.

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