Жена тайно продала дом назло мужу-изменнику

Австралийка узнала об измене мужа и продала их общий дом, пока супруг был в командировке. Об этом сообщил информационный портал Whimn.com.

Женщина по имени Мел призналась, что в ее браке с Марти все было хорошо, пока его компания не открыла дополнительный офис в Канаде. Мужчина неделями пропадал в командировках, и отношения между супругами испортились. «Я сильно обижалась на то, что мне приходится проводить столько времени в одиночестве. Должна признать, что даже когда он был дома, я много обижалась и ворчала на него», — отметила Мел. Она предложила супругу сходить к семейному психотерапевту, но тот отказался. «Это последнее, что мне нужно, когда я так ненадолго приезжаю домой», — объяснил он.

Со временем Марти начал часами сидеть перед компьютером, когда приезжал домой. Он говорил супруге, что у него много работы, и старался не общаться с ней. Однажды австралиец заснул с ноутбуком на коленях, и Мел обнаружила, что ему пришло сообщение от другой женщины. Из переписки она поняла, что Марти живет с ней в Канаде, и они планируют пожениться.

Мел очень разозлилась и поначалу хотела рассказать канадке всю правду о муже, но решила отомстить изощреннее. Как только ее супруг уехал в командировку, она обратилась к риелторам с просьбой продать дом как можно скорее. Недвижимость была записана на женщину — так решил сам Марти во время покупки ради «послаблений от налоговой». Деньги, полученные от продажи дома, она разделила пополам: одну часть положила на личный счет, другую — на совместный счет с супругом.

Сама Мел отправилась в круиз с подругами и не знает, как отреагировал ее муж, когда приехал домой и обнаружил там других хозяев. С этого момента Марти больше не связывался с супругой и окончательно переехал в Канаду.

Мел отметила, что решила рассказать эту историю не из гордости за свой поступок, а чтобы «придать сил всем обманутым женщинам».

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