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Автор ролика «Аненербе против НКВД» получил еще одно уголовное дело

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Алексей Меняйлов

Правоохранительные органы возбудили еще одно уголовное дело в отношении лидера движения «Партизанская правда партизан» Алексея Меняйлова и его жены Слатаны. Об этом сообщает агентство «Тульские новости», не указывая источник информации.

По сведениям ресурса, дело возбуждено по части 1 статьи 282 УК России («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Причиной, как пишет агентство, стали признаки унижения достоинства женщин, узников концлагерей и солдат армии в двух роликах, которые Меняйловы опубликовали во «ВКонтакте». Это видеозаписи под названиями «Аненербе против НКВД, или Нюансы таранного удара» (длится почти два часа) и «Почему олигофренопедагогам легче обрести власть» (около получаса).

Агентство SM-News сообщало со ссылкой на поступившие в свое распоряжение материалы Тульской лаборатории судебной экспертизы, что в первом ролике, согласно заключению специалистов, «выражены признаки унижения узников концлагерей, женщин и мужчин, подчиняющихся женщинам, солдат различных армий, не выражены признаки побуждения к совершению каких-либо действий против них». В публикации не уточняется, в каких фразах были найдены признаки унижения, однако помощник Меняйлова Никита Воронов сообщил «Ленте.ру», что речь идет о высказывании «И у солдат вермахта оценки происходящего были обычными, бабьими».

Таким образом, по мнению представителя Меняйлова, эксперты приравняли военнослужащих Третьего рейха к красноармейцам. «Не является ли опубликованное в СМИ закрытое исследование попыткой договориться со своей совестью?» — заключает сторона лидера «Партизанской правды партизан».

61-летний Меняйлов и его жена Слатана, жители города Суворова Тульской области, находятся под арестом с середины июля, об этом подробно писала «Медиазона». Они проходят по уголовному делу, возбужденному по материалам ФСБ, о возбуждении ненависти и вражды. Сообщалось, что суть обвинения состоит в том, что писатель и блогер Меняйлов разжигает ненависть к женщинам, однако «Коммерсантъ» приводил версию следствия, согласно которой мужчина создал из бывших военнослужащих военизированную организацию с занятиями по боевой подготовке в лесу.

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