Самосвал протаранил подбиравшую мороженое с дороги толпу колумбийцев

Самосвал протаранил толпу зевак, собравшихся у места аварии на дороге между городами Гуадуас и Пуэрто-Салгар в Колумбии. Восемь человек погибли и десять пострадали, сообщает El Tempo.

По данным издания, за несколько часов до этого на трассе столкнулись фургоны, перевозившие мороженое и йогурты. Местные жители стянулись туда и начали собирать разбросанные продукты. В это время в них влетел грузовик.

По предварительным данным, у самосвала, перевозившего камни, отказали тормоза.

На месте работают врачи и спасатели, прибывшие по вызову к месту первого ДТП, в котором травмы получили четыре человека. Раненых доставили в больницу, автомобили отбуксировали с помощью двух кранов.

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