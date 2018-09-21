В объяснении Минобороны о нестыковках в документах на ракету нашли нестыковки

В объяснении Министерства обороны России нестыковок в документах на ракету для комплекса «Бук», сбившую над Донбассом летом 2014 года «Боинг» Malaysia Airlines, нашли несовпадения. Об этом пишет «Новая газета».

Со ссылкой на экспертов в области учета и хранения данных издание сообщает, что таких терминов, как «эталон» и «формализованный формуляр», которые использовало ведомство, в ГОСТах нет. Один из сотрудников ВНИИ Машиностроения пояснил, что, возможно, военные хотели объяснить упрощенно, однако в вопросах такой важности «необходима максимальная щепетильность».

Материалы по теме Чистое небо Россия назвала виновных в катастрофе «Боинга» в Донбассе

По словам военных, документ является «неопровержимым доказательством» того, что они непричастны к катастрофе. Несовпадение в документе даты выпуска ракетного двигателя (26 декабря 1986 года) и дня изготовления самого документа (14 января 1986) в министерстве объяснили тем, что документ не является подлинником.

Отметки о «восстановленном подлиннике формуляра на двигатель», как его назвали в Минобороны, относятся не к документу на конкретный ракетный двигатель, а на всю модель в целом. Под «восстановленным подлинником формуляра» подразумевается восстановленный в соответствии с ГОСТом подлинник, который по некоторым причинам пришел в негодность. Отмечается, что такой документ считается «эталонным». С него впоследствии делается тираж формуляров, в которые затем «вносилась уникальная информация, характеризующая каждый двигатель к каждой изготовленной ракете», также там ставятся подписи и печати о приемке.

17 сентября на брифинге представители Минобороны заявили, что ракета, которой был сбит малайзийский «Боинг», была произведена в Долгопрудном Московской области и в 1986 году отправлена в войсковую часть 20152 Украинской ССР. Ныне это 223-й зенитно-ракетный полк ВСУ, дислоцирующийся в городе Стрый Львовской области. Данное формирование, как отметили в Москве, неоднократно привлекалось к силовой операции в Донбассе. В Минобороны подчеркивают, что эти сведения полностью опровергают обвинения в адрес России в причастности к гибели самолета.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!