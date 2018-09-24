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Женский аксессуар из 90-х стал главным трендом сезона

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Ирландский модельер Симоне Роша (Simone Rocha) вернула в моду популярные в 1990-х годах заколки для волос. Об этом сообщает Independent.

Летом 2018 года Роша первой представила заколки-клипсы с жемчугом, и другие люксовые дизайнеры поспешили поддержать тренд в осенне-зимних коллекциях. Среди показавших свои версии аксессуара оказались модные дома Max Mara, Chanel и Alexander Wang.

Кроме того, лондонский дизайнер Эшли Уильямс выпустила целую коллекцию украшенных стразами заколок со словами heaven («рай»), error («ошибка»), anxiety («тревога») и другими.

Похожие заколки появились и в ассортименте масс-маркетовых брендов, таких как Accessorize, Topshop и New Look. Модные эксперты назвали их одним из главных трендов осени.

Однако это не первый аксессуар из прошлого, который вернулся в моду в этом году. В сентябре ugly scrunchies («уродливые резинки для волос») из 90-х тоже обрели популярность. Текстильные резинки появились в Instagram-аккаунтах у множества знаменитостей и модных блогеров. В числе любителей этого аксессуара оказалась участница американского реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян.

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