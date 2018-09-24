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Versace продался американцам

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Донателла Версаче

Американский бренд Michael Kors покупает 20 процентов акций итальянского люксового производителя одежды и аксессуаров Versace за два миллиарда долларов. Об этом сообщает Reuters.

Официально компании намереваются объявить о соглашении на собрании во вторник, 25 сентября, в присутствии вице-президента и главного дизайнера модного дома Донателлы Версаче.

В результате сделки прежний владелец модного дома — инвестиционный фонд Blackstone — полностью выйдет из итальянской компании, а Michael Kors получит оставшуюся долю, принадлежавшую семье Версаче. Однако семья продолжит принимать участие в делах бренда.

На данный момент представители марок отказываются давать комментарии.

В марте глава итальянского дома моды Versace Донателла Версаче отказалась от использования натурального меха при создании одежды и аксессуаров. «Мех? Я больше в этом не участвую. Я не хочу убивать животных, чтобы создавать моду. Это кажется мне неправильным», — пояснила она свою позицию.

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