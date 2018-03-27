Логотип Versace оказался ворованным

Британский независимый модный бренд подал в суд на итальянский Versace за копирование своего логотипа, сообщает Daily Mail.

Основатель компании No Fixed Abode (NFA) Эмма Манн утверждает, что в линии одежды Versus модный дом использовал официальную эмблему NFA knocker — голову льва с кольцом в пасти.

Манн призвала Versace признать вину и перестать продавать продукцию с оригинальным дизайном ее бренда. Она также рассказала, что заметила сходство между графикой Versus Versace и ее собственным принтом еще в 2016 году, и с тех пор насчитала у итальянского производителя более 200 моделей со своим логотипом.

«Это не единичный случай. Такое происходит каждый день. Пора принять меры, чтобы защитить авторские права художников по всему миру», — заявил представить лондонской фирмы.

Versace пока никак не прокомментировал ситуацию.

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В марте украинский дизайнер Ксения Шнайдер предъявила обвинения испанскому производителю одежды Zara за использование своего принта на свитшоте в новой коллекции бренда.

Zara Kids выпустил желтый свитшот с надписью Sample Not For Sale («не для продажи»), которая уже использовалась брендом Ksenia Schneider в коллекции весна/лето 2017. Более того, около двух лет принт участвовал в рекламных кампаниях Ksenia Schneider и периодически печатался на одежде.

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