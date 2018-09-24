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Сотрудники подмосковного Госадмтехнадзора высадили свыше 400 саженцев деревьев

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Сотрудники Госадмтехнадзора Московской области 22 сентября в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево» высадили более 400 саженцев деревьев, сообщила начальник ведомства Татьяна Витушева. Ее слова приводятся на сайте регионального правительства в понедельник, 24 сентября.

В этом году центральной площадкой областной экологической акции стал участок в Томилинском лесопарке, расположенный на границе Люберец и Раменского района.

«Инспекторы ведомства высадили около 300 саженцев сосны. Коллег поддержали инспекторы из Серпуховского территориального отдела, которые в этот день озеленяли молодыми туями центральные улицы Протвино, Пущино и Серпухова», — уточнила Витушева.

В ежегодной акции также приняли участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с младшим сыном Михаилом. Вместе с учащимися гимназии имени Е.М. Примакова они посадили саженцы липы в Одинцовском районе.

Глава региона отметил активное участие местных жителей в посадке деревьев. По его словам, в регионе уже сформировалась добрая традиция.

Впервые глава региона распорядился провести акцию в 2013 году. Всего за это время в ней приняли участие более 700 тысяч человек. Ранее, по словам Воробьева, акция проводилась в зонах санитарной рубки, однако сейчас лес высаживают в самых разных районах.

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