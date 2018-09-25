Плывущий вокруг света яхтсмен застрял с раненой спиной посреди океана

Яхтсмена Абхилаша Томи (Abhilash Tomy), получившего серьезную травму спины, спасли посреди Индийского океана. Об этом сообщил информационный портал Sky News.

Мужчина участвовал в одиночной кругосветной гонке Golden Globe Race и шел третьим из восемнадцати участников, когда попал в шторм. На волнах его лодку развернуло на 360 градусов, и обе мачты упали. 39-летний капитан, служащий офицером Военно-морского флота Индии, так сильно повредил спину, что не мог встать, но все еще сохранял возможность передвигаться на руках. Впервые он отправил со своей яхты сообщение с красным кодом опасности в пятницу, 21 сентября.

Спустя три дня его подобрало французское рыбацкое судно, спасательной операцией руководила Австралия, так как яхта спортсмена находилась ближе всего к этой стране, на расстоянии три тысячи километров от города Перт. До прибытия спасателей Томи выживал на банках с холодным чаем.

Капитан индийского военно-морского флота Шарма (Sharma) заявил, что Томи «в сознании, может говорить, спасен». Организаторы гонки отметили, что на момент крушения яхтсмен находился «настолько далеко от спасения, насколько это вообще возможно».

Изначально считалось, что Томи может спасти его соперник из Ирландии Грегор Макгакин (Gregor McGuckin). Он находился на расстоянии 160 километров от потерпевшего бедствие мужчины. Но так как он тоже попал в шторм, у него была сломана одна мачта, и мужчина так и не смог ее починить. Теперь Макгакин ждет спасения от индийского флота.

Томи уже участвовал в гонке на яхтах вокруг света в 2012-2013 годах и получил национальную награду за смелость.

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