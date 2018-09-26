Путешествия
 
Последние новости
Опубликовано видео с заходящим в переговорную с Лавровым Порошенко
В «Манчестер Юнайтед» произошел раскол
Хакеры оказались способны обвалить курсы валют
Объявлен главный цвет осени
Китаянка сшила свадебное платье из 40 мешков для цемента
Менеджер соблазнял детей славой на YouTube и сел за педофилию
Пашинян предостерег от нового геноцида армян
Раскрыта настоящая личность обвиняемого в отравлении Скрипалей
США вручили Порошенко декларацию о непризнании присоединения Крыма к России
Вдова Вороненкова вышла замуж и пожалела об этом
Новости партнеров

Невменяемый пассажир захотел зарядить телефон в кабине пилота

Перейти в «Мою Ленту»

Сотрудники полиции задержали пьяного индуса после того, как он попытался прорваться в кабину пилотов, чтобы зарядить телефон. Об этом сообщает The Hindu.

Инцидент произошел в самолете авиакомпании IndiGo, вылетающем из Мумбая в Калькутту. По словам представителя IndiGo, буйный пассажир начал рваться к пилотам сразу после того, как сел в самолет. После этого сотрудники авиакомпании вывели мужчину из салона и передали его представителям власти.

Однако сотрудники полиции не нашли оснований арестовывать пьяного мужчину. «Он был пьян и всего лишь хотел зарядить телефон. Мы не можем считать это преступлением», — объяснил полицейский.

Ранее 25 сентября гражданин Индии, который впервые летел на авиалайнере, пытался открыть дверь салона, перепутав ее с туалетом. Инцидент произошел на самолете авиакомпании GoAir, совершавшем перелет из Нью-Дели в город Патна на севере Индии. Посреди полета мужчина начал дергать дверь самолета, и когда другой пассажир спросил у него, что он делает, тот ответил, что пытается попасть в туалет.

***

Обратная связь с отделом «Путешествия»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru
Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Passenger tries to enter IndiGo plane cockpit to charge mobile phone
Впервые летевший на самолете пассажир перепутал аварийную дверь с туалетом
Перегревшийся авиапассажир вознамерился проветрить самолет в полете
Путешествия
Путешествия00:0524 сентября

«Бомжи? Мы просто живем, где нравится»

Нудисты, волны и зеленое вино: зачем россиянам ехать в Португалию
19:3525 сентября

Впервые летевший на самолете пассажир перепутал аварийную дверь с туалетом

16:4215 сентября

Назван самый выгодный месяц для путешествий

17:52Сегодня

Очередное варварское обращение с багажом сняли на видео

Путешествия17:51 7 сентября

Гоночная столица

Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
13:1925 сентября

Англичанин прожил две недели в российском аэропорту

06:30 1 сентября

Boeing со 164 пассажирами скатился в реку после приземления в Сочи

14:36Сегодня

Авиакомпания продала пассажирам билеты на несуществующие места

Путешествия00:0222 сентября

«Тролли не дураки покушать»

Почему россияне должны съездить в финскую глубинку
20:5124 сентября

«Кафе Арарат» представило новое меню

20:5614 сентября

Названа лучшая дорога для путешествия на автомобиле

21:0325 сентября

Россиянам раскрыли способ быстрого получения визы в США

Россия
Массовые протесты в Ингушетии
Власти хотели тайно передать земли республики Чечне. Местные жители против
«Есть шутки про геев, льстецов и блудниц»
Duran нарисовал тысячи комиксов. Но россиян сажают только за одну его картинку
«Выбегать на площади голыми — перебор»
Она обливает мужчин в метро. Но не считает себя феминисткой и голосует за Путина
Россиянам предложили дарить еду пенсионерам
Полицейские заставили школьницу уйти с урока ради вручения повестки
Российские подростки избили инвалида ногами за честность
Россиянка и азербайджанец четыре года держали рабов и сделали ремонт
Все материалы
Мир
«Правда никому не нужна»
Зачем российские наемники едут в Афганистан
Раскрыта настоящая личность обвиняемого в отравлении Скрипалей
США разоружатся на Ближнем Востоке
В Азии впервые задумались о легализации марихуаны
Европейские подростки перепили российских
Трамп обвинил Китай во вмешательстве в выборы
Полицейский в США спас жизнь автомобилистки и попал на видео
Все материалы
Бывший СССР
«Главное — не повторять ошибок Украины. Иначе разорвут»
Президент Молдавии Игорь Додон о вступлении в Евросоюз и дружбе с Путиным
Живи тихо, умри скоро
От этих детей отказались родители. Их дни пройдут в изоляции и забвении
Красные отцы украинской нации
Большевики хотели укрепить власть на окраинах. Так появились настоящие украинцы
США вручили Порошенко декларацию о непризнании присоединения Крыма к России
Опубликовано видео с заходящим в переговорную с Лавровым Порошенко
«На Украине — народ украинский»
Революция дала малороссам шанс на независимость. Они его упустили
Венгрия ополчилась на Порошенко
Все материалы
Экономика
«Они держат нас за яйца»
Секс, наркотики, блокчейн: что творилось на главной сходке любителей криптовалют
«Роснефть» и инновации
Концерн раскрыл секреты последних разработок
Самый экологичный и безопасный
«КамАЗ» показал, на что способен московский электробус
Авиакомпания «Победа» опровергала утверждения сенатора Башкина
Кудрин сосредоточится на Счетной палате
«Черкизово» наказали за просрочку
Украина подсчитала потери от «Северного потока-2»
Все материалы
Силовые структуры
Тамбовская ОПГ начала охоту на свидетелей
За неделю в Петербурге совершены два громких покушения
«Они все так же готовы взяться за оружие и пролить кровь»
 
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Бывших дагестанских чиновников уличили в давлении на свидетелей
Российский заключенный угнал машину тюремщиков и сбежал из колонии
Второго за две недели российского участкового нашли с простреленной головой
Погибший за решеткой вор в законе Вагон жаловался на угрозы оперативников
Все материалы
Наука и техника
«Живых затолкали в паровозную топку»
Почему коммунисты потеряли Приморье и при чем тут украинские националисты
Последний крестцовый поход
Самая сексуальная героиня видеоигр снова спасает мир: Shadow of the Tomb Raider
Брайан УонсинкСплошное наедалово
Он годами учил людей правильно питаться. Его обман раскрыли слишком поздно
Раскрыта реальная стоимость iPhone Xs
«Японский Перельман» ошибся
«Бастион» впервые применили в Арктике
На Марсе нашли гигантскую зону жизни
Все материалы
Спорт
«Часто спрашивали: кто ты вообще такая?»
Она заработала миллионы и почти догнала Шарапову. Но звездой ее сделал не теннис
«Реал» и «Барселона» приготовили десятки миллионов евро на мексиканца
Перепалка Моуринью с чемпионом мира попала на видео
Bwin посмеялся над фигуркой Головина на французском ТВ
Вратарь сборной России рассказал о нехватке денег на операцию
Олимпийский чемпион времен СССР скончался
Российский футболист сравнил себя с шахтером
Все материалы
Культура
Виктор Пелевин Диалоги вагины
Виктор Пелевин о деньгах, счастье и феминизме
Возбуждая желание
Супермодели и знаменитости на лучших фотографиях последних 100 лет
«Никто из актеров не был обдолбан»
Гаспар Ноэ о съемках «Экстаза», первом трипе и связи оргазма со смертью
Вдова Вороненкова вышла замуж и пожалела об этом
Актриса Галина Польских попала в больницу
Назван неожиданный автор слухов о переезде Орбакайте в США
Актер из «Как я встретил вашу маму» найден мертвым
Все материалы
Интернет и СМИ
Жизнь за гранью
Лучшие фотографы мира показали, как выглядят реальные боль, нищета и смерть
Обнаженные тела в рекламе мороженого взбесили пользователей сети
«Интернет потерпел крах»
В сети бушуют цензура и блокировки. Но есть способ спастись
На картах Google рассмотрели лох-несское чудовище
Обновление Google Chrome поставило пользователей под угрозу
Ребенок ворвался в прямой эфир новостей и сорвал выпуск
Снимок мужчины с ребенком в туалете обнажил неожиданную проблему отцовства
Все материалы
Ценности
«В каждом негре есть частичка бандита»
Как одевались самые опасные черные гангстеры
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Трехгрудка
Изощрения и извращения Миланской недели моды
Обнаженное тело самой полной в мире модели всполошило фанатов
Объявлен главный цвет осени
Фанатов поразило старое лицо на школьной фотографии Ким Кардашьян
Модный провал Меган Маркл попытались оправдать
Все материалы
Путешествия
«Бомжи? Мы просто живем, где нравится»
Нудисты, волны и зеленое вино: зачем россиянам ехать в Португалию
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
«Тролли не дураки покушать»
Почему россияне должны съездить в финскую глубинку
Впервые летевший на самолете пассажир перепутал аварийную дверь с туалетом
Очередное варварское обращение с багажом сняли на видео
Англичанин прожил две недели в российском аэропорту
Авиакомпания продала пассажирам билеты на несуществующие места
Все материалы
Из жизни
«А как вы хотели? Вы же чужую страну приехали покорять!»
Рассказ россиянина о жизни в США
Джон Майатт«В тюрьме меня звали Пикассо»
Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
По ту сторону
Эти корабли-призраки остаются загадками. Их пассажиры просто исчезли
«Мертвый» младенец воскрес в морге
Пингвины-геи устроили похищение птенца у плохих родителей
Белый кит заблудился и приплыл к Лондону
Поклонники вычислили беременность Меган Маркл по волосам
Все материалы
Черное зеркало
Зачем Lexus ставит камеры вместо зеркал и почему этого не сделали раньше?
Раритеты на прокачку
Если бы классические суперкары за десятки миллионов рублей кто-то решился тюнинговать
Масштабируй это!
Тестируем самый компактный Lexus, который скоро станет самым популярным в классе
Эвакуаторные войны
Как владельцы машин противятся эвакуации своих транспортных средств
Hyundai построила «заряженного» конкурента Skoda Octavia RS
Блогер снял на видео свой горящий Jeep Wrangler
Brabus сделал новый «Гелик» 700-сильным
Все материалы
Дом
Сдачу оставят
Россияне нашли способ нажиться на своих квартирах. Получится не у всех
Главное — успеть
В Москве исчезают квартиры-студии. Это навсегда?
«Ты же дура, не умеешь ничего»
Секретарша вышла замуж за москвича с квартирой. Ее жизнь превратилась в кошмар
России предрекли ипотечный провал
Проблему обманутых покупателей квартир пообещали решить за четыре года
Названа стоимость самых дешевых апартаментов Москвы
Самую маленькую квартиру России обнаружили в Подмосковье
Все материалы