Невменяемый пассажир захотел зарядить телефон в кабине пилота

Сотрудники полиции задержали пьяного индуса после того, как он попытался прорваться в кабину пилотов, чтобы зарядить телефон. Об этом сообщает The Hindu.

Инцидент произошел в самолете авиакомпании IndiGo, вылетающем из Мумбая в Калькутту. По словам представителя IndiGo, буйный пассажир начал рваться к пилотам сразу после того, как сел в самолет. После этого сотрудники авиакомпании вывели мужчину из салона и передали его представителям власти.

Однако сотрудники полиции не нашли оснований арестовывать пьяного мужчину. «Он был пьян и всего лишь хотел зарядить телефон. Мы не можем считать это преступлением», — объяснил полицейский.

Ранее 25 сентября гражданин Индии, который впервые летел на авиалайнере, пытался открыть дверь салона, перепутав ее с туалетом. Инцидент произошел на самолете авиакомпании GoAir, совершавшем перелет из Нью-Дели в город Патна на севере Индии. Посреди полета мужчина начал дергать дверь самолета, и когда другой пассажир спросил у него, что он делает, тот ответил, что пытается попасть в туалет.

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