Перегревшийся авиапассажир вознамерился проветрить самолет в полете

Пассажир самолета, следовавшего из Боготы (столица Колумбии) в город Монтерия, заявил, что в салоне слишком душно, и грозился выломать дверь в полете. Инцидент засняли на видео и выложили в сеть. Об этом сообщает Daily Mail.

На ролике видно, как неизвестный мужчина ругается с персоналом воздушного судна и требует сделать что-нибудь, так как ему слишком жарко. После того, как члены экипажа отказали ему, невменяемый пассажир начал угрожать, что выломает дверь. Тогда пилоту пришлось развернуться и экстренно посадить самолет в аэропорту вылета.

После посадки дебошира схватила национальная полиция Колумбии.

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В конце августа сообщалось, что пассажир ирландской авиакомпании Ryanair напился в аэропорту, надел костюм феи Динь-Динь из мультфильма «Питер Пэн» и устроил дебош на борту. Инцидент произошел в самолете, вылетавшем из лондонского аэропорта Станстед в польский город Краков. После случившегося рейс задержали. Офицерам пришлось усмирять мужчину, так как он грозился всех зарезать. В связи с этим представители Ryanair настаивают на ограничении продажи алкоголя в аэропортах.

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