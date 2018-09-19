Перегревшийся авиапассажир вознамерился проветрить самолет в полете

Пассажир самолета, следовавшего из Боготы (столица Колумбии) в город Монтерия, заявил, что в салоне слишком душно, и грозился выломать дверь в полете. Инцидент засняли на видео и выложили в сеть. Об этом сообщает Daily Mail.
На ролике видно, как неизвестный мужчина ругается с персоналом воздушного судна и требует сделать что-нибудь, так как ему слишком жарко. После того, как члены экипажа отказали ему, невменяемый пассажир начал угрожать, что выломает дверь. Тогда пилоту пришлось развернуться и экстренно посадить самолет в аэропорту вылета.
После посадки дебошира схватила национальная полиция Колумбии.
В конце августа сообщалось, что пассажир ирландской авиакомпании Ryanair напился в аэропорту, надел костюм феи Динь-Динь из мультфильма «Питер Пэн» и устроил дебош на борту. Инцидент произошел в самолете, вылетавшем из лондонского аэропорта Станстед в польский город Краков. После случившегося рейс задержали. Офицерам пришлось усмирять мужчину, так как он грозился всех зарезать. В связи с этим представители Ryanair настаивают на ограничении продажи алкоголя в аэропортах.