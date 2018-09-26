Полицейские заставили школьницу уйти с урока ради вручения повестки

Полицейские Костромы пришли в школу, чтобы вручить 17-летней Ирине Шумиловой повестку на беседу за участие 9 сентября в акции против пенсионной реформы. Об этом школьница рассказала изданию «7х7».

Шумилова уточнила, на уроке ее позвали в кабинет директора. Там ее ждали двое полицейских. «Они вручили мне повестку, по которой я должна была в тот же день прийти в отделение полиции», — поведала она.

Школьница узнала, что на нее составлен протокол по статье 20.2 части 6.1 КоАП России («Участие в несанкционированном мероприятии, повлекшем создание помех движению пешеходов и транспортных средств») и назначено заседание комиссии по делам несовершеннолетних.

Ранее в одной из школ Екатеринбурга родителям учеников дали подписать документ, в котором участие детей в митингах и флешмобах было названо экстремистской деятельностью. Документ регламентировал правила поведения школьников в свободное от учебы время.

9 сентября по всей стране прошли акции против пенсионной реформы. В большинстве городов они не были согласованы.

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