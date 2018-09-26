Саратовская чиновница обвинила в экстремизме недовольных ее работой жителей

Недовольные новоизбранной властью жители села Подлесное Саратовской области договорились о встрече с депутатами, но вместо них к ним на сход пришли полицейские и обвинили собравшихся в организации митинга «по противодействию законной власти», сообщает «МБХ Медиа».
Жалобу в органы написала переизбранная глава муниципального образования Елена Березина, работой которой возмущались жители. В документе чиновница указала, что селяне собираются на несанкционированную акцию, на которой якобы будут призывы к экстремистской деятельности и демонстрация нацистской символики.
Полиция устроила проверку по факту обращения. За неделю до митинга был проведен поквартирный обход граждан, которых предупредили о штрафах и преследовании за участие в экстремистской деятельности.
Елена Березина была переизбрана депутатами на свой пост 14 сентября. Тогда же сельчане ворвались в здание администрации и потребовали ее отставки. Они были недовольны ее работой и тем, в каком состоянии находится село: ужасные дороги, протекающие крыши, отсутствие электричества и централизованной канализации в многоквартирных домах, а также реки фекалий на улице. Глава района Дмитрий Романов пообещал жителям провести встречу на народном сходе, но в назначенный день к людям вышли не чиновники, а силовики. Мероприятие перенесли на неделю позже.