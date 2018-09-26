На Comic Con Russia 2018 пройдет презентация «Т-34»

На фестивале Comic Con Russia 2018 состоится презентация российского военно-приключенческого фильма «Т-34». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Ленту представят актеры Виктор Добронравов и Антон Богданов, исполнившие в картине главные роли. Гости фестиваля смогут задать артистам вопросы.

«Т-34» выйдет на российские экраны 27 декабря. Режиссером фильма выступил Алексей Сидоров.

Comic Con Russia пройдет в Москве в «Крокус Экспо». Фестиваль будет работать для посетителей с 5 по 7 октября.