Власти Подмосковья оценили компетенции работников старше 50 лет

Подмосковные специалисты доказали свое мастерство на Национальном чемпионате по стандартам WorldSkills «Навыки мудрых», заявила министр образования региона Ольга Забралова. Ее слова передает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 26 сентября.

«Наши специалисты завоевали одну золотую, три серебряных и две бронзовых медалей. Мы гордимся вами и благодарим за хорошие результаты», — сказала Забралова.

Она отдельно отметила достижение преподавателя из Серпуховского колледжа Андрея Рачкова, который занял первое место в номинации «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».

Министр добавила, что бесценный опыт призеров чемпионата должен использоваться при подготовке студентов.

23 сентября в Москве завершился первый национальный чемпионат для профессионалов старше 50 лет «Навыки мудрых». От Подмосковья участвовали 12 человек. Всего мероприятие собрало более 130 конкурсантов из разных регионов России.