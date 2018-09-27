Дмитрий Маликов и Сбербанк предложили помочь детям

Благотворительный фонд Дмитрия Маликова помогает детям с нарушениями слуха. Фонд запустил проект на новом сервисе адресной благотворительности «Сбербанк Вместе», который собирает только проверенные жизненные истории. Проект получил название «Услышать мир с Дмитрием Маликовым».

Павлу и Илье необходимы многоканальные слуховые аппараты, которые помогут мальчикам развиваться наравне с другими детьми. Родители Павла и Ильи надеются, что покупка аппаратов поможет ребятам вернуться к нормальной жизни, что они смогут услышать пение птиц, собственный смех, найти любимую музыку.

«Мы стараемся не терять связь с детишками, которым мы сумели оказать помощь. Я с удовольствием слежу за их успехами, с кем-то общаюсь до сих пор, пусть даже это уже почти совсем взрослые люди. Играя музыку, я хочу вовлекать в этот прекрасный мир как можно большую аудиторию, и невозможно пройти мимо проблем тех, кто в силу здоровья не способен воспринимать музыку и звуки вокруг», — рассказал о своих чувствах Дмитрий Маликов.

В настоящий момент в программе фонда участвуют 44 ребенка, которые ждут своих слуховых аппаратов. Помочь можете и вы. Сделать пожертвование можно всего в пару кликов, в программе участвуют только проверенные благотворительные организации, репутация которых не поставлена под сомнение.