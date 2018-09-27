Население Арктики сократилось

Отток населения из регионов арктической зоны за четыре года составил 1,2 процента. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олега Мельниченко.

«Только в период с 2014-го по 2017 год численность постоянного населения, проживающего в арктической зоне Российской Федерации, сократилась с двух миллионов 400 тысяч человек до двух миллионов 371 тысяч», — сказал сенатор на выездном заседании комитетов СФ в Мурманске.

По словам Мельниченко, этот отток населения связан с общими для регионов Арктики проблемами, такими как неразвитость инфраструктуры и транспортного сообщения.

27 сентября после официального вступления в должность новый глава Якутии Айсен Николаев назвал своими приоритетами развитие Арктики, решение экологических проблем и повышение транспортной доступности, в том числе реконструкция местных аэропортов, строительство федеральных и региональных дорог.

Ранее сообщалось об увеличении населения закрытого города Североморск на три тысячи человек за три года — до 62 тысяч жителей. Это связано с созданием базы Северного флота, ускоренному наращиванию военной инфраструктуры и боевых частей, которое привело к миграционному приросту населения.

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