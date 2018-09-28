Монголы пожаловались на гонения в Бурятии

Солист Бурятского государственного академического театра оперы и балета (БГАТОиБ) Ариунбаатар Ганбаатар объявил об уходе из учреждения из-за действий главы Бурятии Алексея Цыденова. Об этом сообщает местный портал ARD.

Певец написал в Twitter (публикация удалена, но ARD приводит ее скриншот и перевод текста), что в театр приходил глава республики и «практически выгнал нас». «Говорит, не позволит работать в этом театре монголам», — отметил Ганбаатар.

По его словам, в случившемся Минкульт республики винит худрука оперной труппы Дариму Линховоин, которая на собрании 23 сентября с участием Цыденова пригрозила уйти из театра, если на должность директора «поставят другого человека» вместо уволенной без объяснения причин Аюны Цыбикдоржиевой, семь лет возглавлявшей БГАТОиБ.

Встреча была посвящена увольнению Цыбикдоржиевой. Коллектив выступил в ее поддержку, пишет «Байкал-Daily», однако власти не изменили свое решение. Объяснений также не последовало, но в ходе собрания Цыденов, как передает агентство «Байкал Медиа Консалтинг», обратил внимание на «достаточно скандальные» вещи в работе театра, в частности на большой разрыв в заработных платах и многочисленные финансовые нарушения, выявленные Счетной палатой. Линховоин поставила в заслугу уволенному директору высокие зарплаты сотрудников учреждения, на что глава республики ответил, что это заслуга не Цыбикдоржиевой или местных властей, а результат исполнения майских указов президента России.

По итогам скандала театр также покинул его ведущий солист Михаил Пирогов.

Пресс-секретарь главы Бурятии в комментарии ARD повторил призыв Цыденова к театру чаще привлекать к сотрудничеству сторонних артистов, чтобы «не опуститься на уровень местной самодеятельности».

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