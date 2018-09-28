Женщинам в детородном возрасте разрешили посещать индуистский храм

Верховный суд Индии разрешил женщинам в фертильном возрасте посещать храм в месте паломничества Сабаримала — одном из самых священных мест в индуизме. Об этом сообщает «Би-би-си».

Решение было принято после того, как активисты подали петицию и заявили, что традиция не пускать в храм женщин в возрасте от 10 до 50 лет нарушает принцип полового равенства. Суд постановил, что религиозные практики должны быть одинаково доступны и мужчинам, и женщинам.

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Настоятели храма выступили против отмены правила, так как считают, что вход в храм женщин, у которых есть менструация, оскорбляет божество-покровителя Айяппу — сына Шивы от принявшего женское обличение бога Вишну. Согласно легенде, он принял обет безбрачия, и присутствие женщин может его потревожить. Как сообщает The Times of India, поклоняющиеся Айяппе также должны соблюдать целибат, однако если женщины в фертильном возрасте будут допущены в храм, те не смогут совершать богослужения.

Во время критических дней женщины считаются нечистыми в индуистской традиции, поэтому им запрещено участвовать в религиозных ритуалах и входить в храмы. Иногда женщины подвергаются дискриминации на протяжении всех лет, пока у них происходят менструальные кровотечения.

Ранее в сентябре правительство Индии одобрило проект запрета на «исламский развод». Норма, по которой муж имеет право в любой момент устно расторгнуть брак, признана нарушающей конституционные права женщин. До этого в стране легализовали гомосексуальные отношения.

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