Пять подмосковных церквей отреставрируют к 2021 году

Реставрация пяти подмосковных церквей запланирована в период с 2019 по 2021 год, они имеют статус объектов культурного наследия, сообщила в интервью РИАМО руководитель главного управления культурного наследия региона Валерия Березовская.

В текущем году в рамках государственной программы проводятся реставрационные работы в здании бывшей церкви Архангела Михаила в селе Тараканово Солнечногорского района, Зарайском кремле, а также в деревянной церкви Казанской Божьей Матери XVIII века в Луховицах, уточнила она.

«Программой предусмотрены субсидии муниципальным образованиям Московской области для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований», — рассказала она.

По словам специалиста, в этом году свыше 60 объектов в Московской области получили статус выявленных объектов культурного наследия. Всего не территории региона расположено около шести тысяч объектов культурного наследия.

Ране губернатор Андрей Воробьев заявил о важности сохранения исторической памяти. По его словам, правительство продолжит развивать программы по сохранению памятников культуры.