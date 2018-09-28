Бывшего редактора «Милицейской волны» арестовали за мошенничество

В Москве суд арестовал бывшего главного редактора радиостанции «Милицейская волна» Андрея Кулакова. Об этом в пятницу, 28 сентября, сообщается на сайте МВД России.
В 2016 году сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД во время проверки нашли нарушения в служебной деятельности Кулакова. В 2017 году он был уволен с занимаемой должности, а в январе 2018 года стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупных размерах.
«В июле 2018 года Андрей Кулаков был задержан. Таганским районным судом города Москвы ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По данным ТАСС, Кулаков совершил действия, направленные на незаконное завладение имуществом ФКУ «Объединенная редакция МВД России». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.