На посетителей британского ночного клуба распылили неизвестное вещество

Более 40 посетителей ночного клуба Cameo в британском городе Борнмут пострадали из-за распыления вещества, похожего на слезоточивый газ. Об этом в субботу, 29 сентября, сообщает SkyNews.

Инцидент произошел около 02:00 (00:00 по московскому времени) во время выступления хип-хоп-исполнителя Yungen. По словам очевидцев, на момент происшествия в клубе было около трех тысяч человек. Их эвакуировали.

За медицинской помощью обратились около 40 человек, один был доставлен в больницу «в качестве меры предосторожности». В основном пострадавшие жаловались на затруднение дыхания, кашель и жжение в глазах.

Во время обыска внутри клуба никаких химических и вредных веществ обнаружено не было. Расследование продолжается.

По словам очевидцев, в клубе была серьезная охранная система. «Один из самых безопасных клубов, которые я когда-либо видел за пределами центра Лондона», — сказал один из посетителей.

В середине августа около ночного клуба в австралийском городе Гладстон прогремел взрыв. Устроивший его мужчина заявил, что перепутал сигарету с петардой. Ему предъявили обвинение в хранении взрывчатых веществ и неподобающем поведении в месте, где продают алкоголь.

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