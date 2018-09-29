Мир
 
Последние новости
Разоблачитель Петрова и Боширова уехал из России
ФСИН продемонстрировала голодающего Сенцова
Путин сменил начальника управления по внешней политике
Роналду заговорил по-русски
Порошенко заждался российских денег
В сети появилось фото Захарченко за минуты до смерти
При взрыве в Донецке пострадал кандидат на пост главы ДНР
Воронежский губернатор уволил своего зама на два дня и заплатил ему 23 оклада
Украина отказалась возвращать России долги
Новости партнеров

На посетителей британского ночного клуба распылили неизвестное вещество

Перейти в «Мою Ленту»

Более 40 посетителей ночного клуба Cameo в британском городе Борнмут пострадали из-за распыления вещества, похожего на слезоточивый газ. Об этом в субботу, 29 сентября, сообщает SkyNews.

Инцидент произошел около 02:00 (00:00 по московскому времени) во время выступления хип-хоп-исполнителя Yungen. По словам очевидцев, на момент происшествия в клубе было около трех тысяч человек. Их эвакуировали.

За медицинской помощью обратились около 40 человек, один был доставлен в больницу «в качестве меры предосторожности». В основном пострадавшие жаловались на затруднение дыхания, кашель и жжение в глазах.

Во время обыска внутри клуба никаких химических и вредных веществ обнаружено не было. Расследование продолжается.

По словам очевидцев, в клубе была серьезная охранная система. «Один из самых безопасных клубов, которые я когда-либо видел за пределами центра Лондона», — сказал один из посетителей.

В середине августа около ночного клуба в австралийском городе Гладстон прогремел взрыв. Устроивший его мужчина заявил, что перепутал сигарету с петардой. Ему предъявили обвинение в хранении взрывчатых веществ и неподобающем поведении в месте, где продают алкоголь.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Dozens treated after 'tear gas' dispersed in Bournemouth nightclub
Bournemouth Cameo nightclub evacuated by police as revellers complain of 'coughing and itching eyes' after irritant is released
Австралиец перепутал сигарету с петардой и устроил взрыв
Другие материалы рубрики
Мир00:0128 сентября
Ли Сын Ман

Бог и президент

Он продал Корею американцам и уничтожил всех недовольных
10:42Сегодня

Власти Индонезии объявили о 384 жертвах землетрясения

13:1728 сентября

Женщинам в детородном возрасте разрешили посещать индуистский храм

09:22Сегодня

Число погибших при землетрясении и цунами в Индонезии увеличилось до 48

Мир18:0627 сентября
Александр Шлычков

«России необходимо искать новых партнеров»

Глава Ассоциации «АСЕАН» о перспективах сотрудничества с Азией и Африкой
20:0928 сентября

Сирия помечтала об С-400

19:2527 сентября

Италия будет платить беднякам 780 евро каждый месяц

07:17Сегодня

Российское судно попавшей под санкции компании задержали в Южной Корее

Мир00:02 2 августа

Черная заря

Самая страшная война современности продолжается до сих пор. О ней все забыли
19:1028 сентября

Российское судно арестовали в Южной Корее

03:3127 сентября

Трамп оправдал смеявшихся во время его выступления делегатов

05:05Сегодня

Лавров отшутился на вопрос о переманивании фермеров из ЮАР

Россия
Луч надежды
Ребенку нужно продолжать лучевую терапию, но у родителей кончились деньги
«Есть шутки про геев, льстецов и блудниц»
Duran нарисовал тысячи комиксов. Но россиян сажают только за одну его картинку
Массовые протесты в Ингушетии
Власти хотели тайно передать земли республики Чечне. Местные жители против
Воронежский губернатор уволил своего зама на два дня и заплатил ему 23 оклада
Границу между Чечней и Ингушетией показали на карте
За адвокатом Марии Мотузной пришли борцы с экстремизмом
11 человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Подмосковье
Все материалы
Мир
Ли Сын МанБог и президент
Он продал Корею американцам и уничтожил всех недовольных
Власти Индонезии объявили о 384 жертвах землетрясения
Число погибших при землетрясении и цунами в Индонезии увеличилось до 48
Сирия помечтала об С-400
Российское судно попавшей под санкции компании задержали в Южной Корее
Российское судно арестовали в Южной Корее
Трамп оправдал смеявшихся во время его выступления делегатов
Все материалы
Бывший СССР
«Главное — не повторять ошибок Украины. Иначе разорвут»
Президент Молдавии Игорь Додон о вступлении в Евросоюз и дружбе с Путиным
Живи тихо, умри скоро
От этих детей отказались родители. Их дни пройдут в изоляции и забвении
Красные отцы украинской нации
Большевики хотели укрепить власть на окраинах. Так появились настоящие украинцы
В сети появилось фото Захарченко за минуты до смерти
Россия согласилась пустить в Донбасс силы ООН
Захватчики церкви из «Правого сектора» оказались чиновниками
Додона задумали оставить без работы
Все материалы
Экономика
Илон МаскУ Маска отбирают Tesla
Виноваты длинный язык и наркотики
Депутат попросил Юрия Чайку отреагировать на запрос Союза вкладчиков России
Порошенко заждался российских денег
Рублю предрекли новый взлет
Украина отказалась возвращать России долги
Маск прокомментировал обвинения в мошенничестве
Порошенко назвал причину продажи завода
Все материалы
Силовые структуры
Владимир ВагинКонечная для Вагона
В США его считали лидером русской мафии. Его смерть в тюрьме — загадка для всех
Тамбовская ОПГ начала охоту на свидетелей
За неделю в Петербурге совершены два громких покушения
«Убить не убьют, но накажут»
Российские арестанты подсели на карточные игры. Они теряют все, становясь рабами
Элитного ательера атаковали клиенты
Гаишнику вынесли приговор за отдых в Тунисе по паспорту брата
Бывшего редактора «Милицейской волны» арестовали за мошенничество
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Багровые реки
В Америке омолаживают людей кровью. Это работает?
Последний крестцовый поход
Самая сексуальная героиня видеоигр снова спасает мир: Shadow of the Tomb Raider
США выбрали замену для российских РД-180
У России нашли самолет третьей мировой войны
Россия начала поставки С-300 в Сирию
У боевой миссии F-35В нашли «костыли»
Место крушения F-35 попало на видео
Все материалы
Спорт
Особо опасен
«Манчестер Юнайтед» трясет. Моуринью бесит игроков и воюет с лидером команды
Новый капитан «Спартака» рассказал о конфликтах в команде
Роналду заговорил по-русски
Роналду ответил на обвинения в изнасиловании
Загитова прокомментировала первую победу в сезоне
Роналду предложили вечно считать лучшим футболистом
Наигралась
Серена Уильямс устала от тенниса. Это конец?
Все материалы
Культура
Женское тело в корсете
Ленин был ее феей. Она уехала на Запад и умерла нелепой смертью
«Перемололи этих задротов, они и дернуться не успели»
Билл Клинтон написал триллер про президента России, террористов и спецслужбы
Тихо, Дон
Кино недели: «Дон Кихот» Гиллиама, десктоп Бекмамбетова, любовь Мещаниновой
Опубликовано видео убийства рэпера XXXTentacion
Умер Марти Балин из Jefferson Airplane
Возбуждая желание
Супермодели и знаменитости на лучших фотографиях последних 100 лет
Монголы пожаловались на гонения в Бурятии
Все материалы
Интернет и СМИ
Взрослые шалости
Они обещали детям деньги и славу на YouTube. Теперь их судят за педофилию
Фанаты спасли стримера от смерти
Основатель CNN Тед Тернер заболел деменцией и забыл название болезни
Цукербергу пригрозили удалением его страницы в Facebook
Facebook признался в утечке данных 50 миллионов пользователей
«Я просто надеюсь, что там не бомба»
Загадочные коробки из даркнета захватили YouTube. Они опасны, но приносят славу
Google отправят в суд за раскрытие секретных военных баз
Все материалы
Ценности
Неделя порока
Голые тела, панталоны и кислота: что творилось на подиумах Парижа
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Развели по понятиям
Леопард, кислота и латекс: беспощадный тест, обнажающий вашу безвкусицу
Раскрыта самая популярная у знаменитостей прическа
Подвергшаяся сексуальным домогательствам модель раскрыла причину своего молчания
Дженнифер Лопес показала тело и опозорилась
«В каждом негре есть частичка бандита»
Как одевались самые опасные черные гангстеры
Все материалы
Путешествия
Монумент «Алеша»«Не забудьте надеть на голову бахилы!»
Зачем москвичам и иностранцам ехать в Мурманск
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
«Бомжи? Мы просто живем, где нравится»
Нудисты, волны и зеленое вино: зачем россиянам ехать в Португалию
Стюардесса запретила восьмимесячному ребенку плакать больше пяти минут
Один из лучших ресторанов в мире накормит москвичей креветками с рассолом
Впервые летевший на самолете пассажир перепутал аварийную дверь с туалетом
Последствия разрушительной турбулентности сняли на видео
Все материалы
Из жизни
Финал чемпионата мира по спидкубингу Red Bull Rubic’s Cube. Слева Билли ВонгКруче роботов
Они влюблены в кубик Рубика. Один из них получил тысячи долларов за пять секунд
Ловец барракуд еле избавился от вцепившейся в мотор акулы
Отлично питающийся тюлень покорил сердца посетителей японского океанариума
Полный провал
Миллионер заставил бедняка копать тайный бункер. Но все пошло не так
Гребнистый крокодил полгода прятался в канализации и попался
Женщина несколько месяцев наблюдала разложение непогребенной матери
Швейцарец небрежно выкинул мусор и угодил в тюрьму
Все материалы
Тигуан на стиле
Тест нового кроссовера Audi Q3 — есть ли шансы побить BMW и Mercedes?
Главные премьеры Парижа
Семейные машины, электрокары, спорткары – чем порадует грядущая выставка во Франции
В бой идут одни каблуки
Замена кроссоверу или рабочая лошадка? Месяц с Renault Dokker — итоги и цена владения
«Крыло чайки» для бедных
700 килограммов ярости редкого спорткара Autozam AZ-1, который и Suzuki, и Mazda
Американец сделал лабиринт из кукурузы в форме автомобиля
Porsche выпустил современную версию «Моби Дика»
Раскрыта внешность крошечного «горячего» кроссовера Audi
Все материалы
Дом
Пошли на панель
Отличите ли вы «хрущевку» от «сталинки»? Многоэтажный тест
Главное — успеть
В Москве исчезают квартиры-студии. Это навсегда?
Сакля, юрта и сукал
Он объездил весь мир и снял людей на фоне их удивительных домов
Ставки по ипотеке выросли
Сахалин стал лидером России по темпам роста цен на жилье
Стал известен внешний облик домов в районах реновации
Названы спутники Москвы с самым дешевым жильем
Все материалы