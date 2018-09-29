Путин сменил начальника управления по внешней политике

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Игоря Неверова на должность начальника управления президента РФ по внешней политике. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля. На этой должности он сменит Александра Манжосина. Причина отставки не указывается.

«Назначить Неверова Игоря Святославовича начальником Управления Президента Российской Федерации по внешней политике», — говорится в документе, который вступил в силу с момента подписания.

Манжосин возглавлял управление президента по внешней политике с 2004 года.

Неверов начал работу на дипломатической службы, в 2009 году он был назначен послом в Швеции и проработал на этой должности пять лет. В 2014 году Неверов стал директором второго европейского департамента российского МИД.

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