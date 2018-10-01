В Москве стартовал второй сезон конкурса «Мой первый бизнес»

В Москве прошла церемония запуска второго ежегодного конкурса «Мой первый бизнес». Как сообщает корреспондент «Ленты.ру», на мероприятии финалисты и победители конкурса прошлого года представили свои проекты и рассказали, как конкурс повлиял на их профессиональный рост.

В этом году в конкурсе смогу поучаствовать не только россияне, но и жители Армении, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Украины, Узбекистана и Эстонии. Организаторы планируют принять больше 500 тысяч заявок — это на 100 тысяч больше, чем в прошлом году. Увеличится и число призов от партнеров конкурса — 12 тысяч. Среди них 100 грантов на обучение Среди призов — 100 грантов на обучение на Факультете бизнеса «Капитаны», 200 путевок во Всероссийский детский центр «Орленок», 70 путевок в Образовательный центр «Сириус», 1 500 путевок на образовательные бизнес-интенсивы факультета «Капитаны».

Торжественный старт конкурсу дал первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко вместе с основателем Благотворительного фонда поддержки образовательных программ «Капитаны» Алексеем Нечаевым и участниками первого сезона конкурса. Кириенко отметил, что в этом конкурсе имеет смысл принять участие вне зависимости от того, кем участники хотят стать.

«В любом возрасте самое сложное — это преодолеть себя. Самые главные противники, самые главные враги, с которым ты сражаешься — это твой собственный страх, твоя собственная лень, твоя собственная нерешительность и твое собственное неверие в свои силы. Если Вы научились побеждать, то со всем остальным в жизни вы всегда справитесь», — сказал он.

По мнению Кириенко, предпринимательство позволяет пройти все на самой ранней стадии. «Предприниматель — всегда творец, организатор, антикризисный управленец. И это в жизни самое главное. Сегодня наша жизнь меняется очень стремительно, ваша жизнь будет меняться еще стремительнее. Самое главное — это открытость к миру. Предпринимательство заставляет быть открытым к миру», — подчеркнул он.

Проекты на конкурсе будут представлены в нескольких номинациях: «Инновации», «Сделай своими руками», «YOUTUBE», «E-COMMERCE», «Командный бизнес-проект». Наставниками школьников стали блогеры Дима Масленников, Артур Шарифов, Anny May и Mary Senn.

Конкурс «Мой первый бизнес» проводится для содействия развитию молодежного предпринимательства в России. Его организаторами выступают Благотворительный фонд поддержки образовательных программ «Капитаны» и Фонд содействия Инновациям. Конкурс является одним из проектов АНО «Россия — страна возможностей».